سيارة كهربائية صغيرة بسعر اقتصادي فولكس فاجن

كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية ”فولكس فاجن“ عن خططها لتصنيع السيارات الكهربائية ، من خلال تصنيع نموذج جديد بحجم ”بولو“ في إطار مشروع تسمية الشركة “ Small BEV“.

وتطور ”فولكس فاجن“ السيارة الجديدة للتماشي مع متطلبات السوق، كما أنها تعمل على معايير أكثر صرامة تحسبا للظروف المناخية، وأن السيارة ستكلف ما بين 20 و 25 ألف يورو ما يعادل نحو (24 إلى 30 ألف دولار أمريكي).

وهذا السعر، سيجعلها في المتناول أكثر من سيارات فاجن ID.3 و ID.4 القادمة، كما سيجعلها منافسا مباشرا لأحد طرازات ”تسلا“ القادمة، التى أعلنت عنها خلال حدث ”يوم البطارية“ الذي عقد في سبتمبر الماضي.

وقالت ”تسلا“ إنها تجري تغييرات من شأنها أن تخفض إلى النصف تكاليف بناء خلايا البطارية لسياراتها، وسيسمح لها ذلك بالمضي قدما في خططها لبناء سيارة كهربائية بقيمة 25000 دولار في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

وفي منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، أعلنت شركة ”فولكس فاجن“ أنها خصصت جزءا أكبر من ميزانيتها الاستثمارية لتطوير تقنيات السيارات الرقمية والكهربائية.

وكانت تخطط بالفعل لضخ 60 مليار يورو (72 مليار دولار أمريكي) فقط في تطوير السيارات الكهربائية وذاتية القيادة على مدى السنوات الخمس المقبلة، لكنها زادت هذا الرقم إلى 73 مليار يورو (86 مليار دولار أمريكي).

ويمكن أن يساعد كل من الاستثمار الأكبر وتطوير سيارة كهربائية ميسورة التكلفة الشركة على تقديم طرازات 300 EV بحلول عام 2030 كما تأمل في القيام بذلك.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه مجموعة ”فولكس فاجن“ احتواء تداعيات فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات معدلات العوادم في الملايين من سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) في العديد من دول العالم والتي اعترفت بها المجموعة منذ عامين في الولايات المتحدة.

وأعلنت مجموعة ”فولكس فاجن“ خططا لطرح أكثر من 80 سيارة كهربائية جديدة في السوق بحلول 2025 منها 50 سيارة كهربائية خالصة و30 سيارة هجين تعمل بمحرك كهربائي ومحرك تقليدي.