سياسة جديدة لـ"غوغل" وتحذير من حذف الحساب.. اليكم السبب

أرسلت غوغل هذا الأسبوع رسائل بريد إلكتروني لمليارات من المستخدمين حول العالم لتذكيرهم بالتغييرات في “سياسة عدم نشاط حساب غوغل”، حيث تعمل غوغل على تمديد فترة “عدم النشاط لحساب غوغل” إلى عامين عبر جميع منتجاتها وخدماتها.

وسيجري تطبيق هذا التغيير على أي حساب غوغل غير نشط، مما يعني أنه لم يتم تسجيل الدخول إليه أو استخدامه خلال فترة عامين، وسيكون الحساب غير النشط وأي محتوى به مؤهلاً للحذف اعتبارًا من 1 ديسمبر 2023، ومن المهم ملاحظة أنه بمجرد حذف حساب غوغل، لا يمكن استخدام عنوان Gmail للحساب المحذوف مرة أخرى عند إنشاء حساب جوجل جديد.

لماذا التحديث في السياسة؟

وقالت غوغل إنها تقوم بتحديث السياسة لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة، وتوضح الشركة السبب في البريد الإلكتروني المرسل إلى المستخدمين، حيث قالت الشركة إن الحفاظ على أمان حساباتهم يعني وجود ممارسات خصوصية قوية عبر منتجاتها، وقالت الشركة “نريد حماية معلوماتك الخاصة ومنع أي وصول غير مصرح به إلى حسابك حتى لو لم تعد تستخدم خدماتنا”.

ماذا يعني هذا للمستخدمين؟

لا تؤثر هذه التغييرات على المستخدمين ما لم يتركوا حساب غوغل غير نشط لمدة عامين أو لم يستخدموا حسابهم لتسجيل الدخول إلى أي خدمة من خدمات جوجل لأكثر من عامين، و”إذا تم اعتبار حسابك غير نشط ، فسنرسل إليك عدة رسائل تذكير بالبريد الإلكتروني إليك وإلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالاسترداد (إذا تم توفير أي منها) قبل اتخاذ أي إجراء أو حذف أي محتوى حساب، وستنطلق رسائل التذكير الإلكترونية هذه قبل 8 أشهر على الأقل يتم اتخاذ أي إجراء بشأن حسابك “.