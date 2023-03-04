"سيلفرغيت" تعصف بسوق الكريبتو.. بيتكوين تتراجع

سجلت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة، بداية تداولات السبت، بعض التراجع متأثرة بتفاقم أزمات شركة سيلفرغيت كابيتال كورب.

وسجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة صباح اليوم السبت نحو 1.03 تريليون دولار، بنسبة نمو ضعيفة 0.2%، وسط تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة بلغت 38 مليار دولار.

سيلفرغيت كابيتال كورب (Silvergate Capital Corp) عبارة عن شبكة أمريكية لتداول مدفوعات العملات المشفرة بعملة الدولار، لكن مؤخراً نشرت الشركة بياناً أفاد بصعوبة قدرتها على الاستمرار في تحويل الأموال بالدولار خلال الفترة المقبلة، وسط صعوبة في توفير السيولة المالية اللازمة.

وظهرت أزمات سيلفرغيت المالية في أعقاب انهيار بورصة إف تي إكس (FTX) لتداول العملات المشفرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، والتي أحدث ضرر بالغ الأثر على سوق الكريبتو عامة وعملة بيتكوين المشفرة خاصة، وعانت سيلفرغيت من هروب الودائع المالية لديها في أعقاب زلزال “إف تي إكس”.

تراجع سوق الكريبتو مرتبط أيضاً باستمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي لمواصلة سياسته التشددية في رفع أسعار الفائدة لأكثر من 5% خلال اجتماع 21 و22 مارس/ آذار الجاري، الأمر الذي يحد من مخاطرة المستثمرين ويزيد جاذبية السندات الأمريكية.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

تراجع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم السبت 4 مارس بنسبة 0.15% إلى 22,343.46 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 431.39 مليار دولار، مقابل 431.80 مليار دولار بنهاية تداولات أمس الجمعة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة تراجعت عملة بيتكوين بنسبة 3.19%.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

انخفض سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.07% اليوم ليصل إلى 1,567.65 دولار.

وخسر سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 0.19% ليسجل 289.80 دولار.

وصعد سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 2.01% من قيمته ليسجل 0.3756 دولار.

وربح سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 1.34% ليبلغ 0.3408 دولار.

وزاد سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 1.18% ليصل إلى مستوى 0.07643 دولار.

وهبط سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 1.34% ليصل إلى 5.97 دولار.