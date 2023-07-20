"سيُصبح متاحًا على الهاتف".. الذكاء الاصطناعيّ يتعرّف على الاكتئاب!

طوّر العلماء الروس من جامعة “سيتشينوف” للطب في موسكو، جهازًا يتعرّف على الاكتئاب لدى شخص مصاب به عن طريق معالجة صوته.

ويتمكّن الروبوت بفضل الذكاء الاصطناعي من تحديد ما إذا كان الاضطراب أوليًا أو متطورًا، ويتعين على المريض فقط قراءة بعض مقاطع من نص.

وقال الطبيب النفسي في عيادة الطب النفسي الجسدي في جامعة “سيتشينوف” للطب ديمتري بيتلين: “إن كلام الشخص المصاب بالاكتئاب غالبًا ما يكون أبطأ وأقل تلوّنًا عاطفيًا. واستخدمنا خوارزمية معيّنة تقضي بالجمع بين المعلمات المختلفة. وبالطبع يمكن للطبيب فقط إجراء تشخيص دقيق، ولكن ابتكارنا سيكون قادرًا على اكتشاف العلامات الأولى للكآبة، والمساعدة على تحديد الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب ويحتاجون إلى مساعدة. وأخشى أن العديد من مرضانا المحتملين لا يدركون حالتهم الخطيرة. وآمل أن يساعدهم ابتكارنا. وفي المستقبل نخطط لإطلاق تطبيق للهاتف، وهو في الواقع اختبار للتشخيص الذاتي سيصبح قريبًا متاحًا للجميع”.

وقد حدثت حالة غير معتادة للغاية من علاج الرهاب، حيث أطلق شاب يعاني من الخوف من الجراثيم، النار على نفسه في الرأس في ثمانينيات القرن الماضي، وظل لحسن الحظ على قيد الحياة!

زد على ذلك أنه تعافى من خوفه إلى الأبد. وأفادت آنذاك وسائل الإعلام بأن الرصاصة دمرت في الدماغ تلك الأقسام التي نشأ فيها مرضه. وتعافى الشاب وتخرج من كلية الحقوق وأصبح محاميًا جيدًا ورجل أسرة مثاليًا.