شاشة تلفزيونية بإمكانك “لعقها” لتذوق نكهات الطعام المعروضة عليها!

هناك العديد من برامج الطبخ التلفزيونية التي تجعلك تتمنى لو بإمكانك تذوق الوصفات اللذيذة من على الشاشة.

وبحسب تقرير عرضه موقع “ديلي ميل”، وترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”، فقد اتخذ العلماء اليابانيون خطوة كبيرة نحو جعل ذلك حقيقة واقعة، مع تطوير شاشة تلفزيون قابلة للّعق.

ويسمى الجهاز Taste the TV (تذوق التلفزيون) (TTTV) ويحتوي على دائرة تتألف من 10 عبوات من النكهات التي يمكنها رش عينات الطعمات على سطح الشاشة.

يمكن بعد ذلك الجمع بين ملامح النكهات المختلفة في العلب لخلق أذواق مماثلة لتلك التي تظهر على الشاشة، على سبيل المثال القهوة أو البيتزا.

إنها تقنية تجريبية، تنتجها جامعة ميجي في طوكيو، اليابان، ويتوقع مطوروها أن تكلف النسخة التجارية منها حوالي 875 دولاراً.

طور البروفيسور الياباني هومي مياشيتا و30 طالباً مجموعة من نماذج التذوق، بما في ذلك شوكة تجعل مذاق الطعام أكثر ثراء.

وقال إنه بنى نموذج TTTV بنفسه، من أجزاء في المختبر على مدار العام الماضي، ولا يعرف متى قد تكون النسخة التجارية متاحة.

كما قال الأستاذ مياشيتا: “في عصر كوفيد-19، يمكن لهذا النوع من التكنولوجيا أن يعزز الطريقة التي يتواصل بها الناس ويتفاعلون مع العالم الخارجي”.

“الهدف هو تمكين الناس من تجربة شيء مثل تناول الطعام في مطعم على الجانب الآخر من العالم، حتى أثناء وجودهم في المنزل.”

وتشمل التطبيقات المحتملة التعلم عن بعد للطهاة وألعاب التذوق والمسابقات.

كما أجرى مياشيتا محادثات مع شركات حول استخدام تقنية الرش الخاصة به لتطبيقات مثل جهاز يمكنه تطبيق طعم البيتزا أو الشوكولاتة على شريحة من الخبز المحمص.

عرضت الطالبة ميجي يوكي هو، 22 عاماً، TTTV للصحفيين، وأخبرت الشاشة أنها تريد تذوق الشوكولاتة الحلوة، وبعد عدة محاولات، كرر صوت آلي النظام وقامت عبوات النكهات برش عينة على ورقة بلاستيكية.

قالت: “انها تشبه شوكولاتة الحليب. انها حلوة مثل صلصة الشوكولاتة.”

خلال عرض آخر للنموذج الأولي، يتم عرض مقطع فيديو لبيتزا على الشاشة، ثم يقوم الشخص بلعق الشاشة قائلاً إنّ طعمها مثل البيتزا، بما في ذلك نكهة الجبن الغنية.

إنّ الاستخدامات المحتملة لا حصر لها، ويمكن حتى في يوم من الأيام أن تساعد رواد الفضاء في الرحلات الطويلة على الحصول على مزيج نكهات أوسع مما قد يكون ممكناً بخلاف ذلك.

يقترح الفريق أيضاً أنه يمكن استخدامه في تطوير ألعاب الكترونية، موجهة حول لعق النكهات وتخمين الطعام.