شاشة جديدة لعشاق الألعاب من آسوس

كشفت شركة آسوس شاشتها TUF Gaming VG27AQ3A الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة TUF Gaming VG27AQ3A الجديدة تأتي بلوحة من نوع Fast-IPS قياس 27 بوصة وبدقة وضوح 2560× 1440بيكسل.

ويبلغ معدل تنشيط الصورة 180 هرتز، بينما يبلغ زمن الاستجابة 1 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي).

وتبلغ شدة السطوع 250 نيت، بينما تبلغ نسبة التباين 1000:1، مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 130٪.

وتدعم الشاشة تقنيات AMD FreeSync Premium و HDMI VRR لتجنب تمزق الصورة، وكذلك تقنية HDR10.

وتشتمل الشاشة على منفذ DisplayPort 1.4 ومنفذي HDMI 2.0 ومنفذ لتوصيل سماعة الرأس، فضلا عن سماعتي ستريو بقدرة 2 وات لكل منهما.

ويتيح الحامل إمكانية إمالة الشاشة مع إمكانية التثبيت على الحائط بواسطة الحامل VESA 100 x 100.