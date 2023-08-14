الأثنين 27 محرم 1445 ﻫ - 14 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شاشة جديدة لعشاق الألعاب من آسوس

منذ 39 دقيقة
شاشة من آسوس

شاشة من آسوس

A A A
طباعة المقال

كشفت شركة آسوس شاشتها TUF Gaming VG27AQ3A الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة TUF Gaming VG27AQ3A الجديدة تأتي بلوحة من نوع Fast-IPS قياس 27 بوصة وبدقة وضوح 2560× 1440بيكسل.

ويبلغ معدل تنشيط الصورة 180 هرتز، بينما يبلغ زمن الاستجابة 1 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي).

وتبلغ شدة السطوع 250 نيت، بينما تبلغ نسبة التباين 1000:1، مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 130٪.

وتدعم الشاشة تقنيات AMD FreeSync Premium و HDMI VRR لتجنب تمزق الصورة، وكذلك تقنية HDR10.

وتشتمل الشاشة على منفذ DisplayPort 1.4 ومنفذي HDMI 2.0 ومنفذ لتوصيل سماعة الرأس، فضلا عن سماعتي ستريو بقدرة 2 وات لكل منهما.

ويتيح الحامل إمكانية إمالة الشاشة مع إمكانية التثبيت على الحائط بواسطة الحامل VESA 100 x 100.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شبكة 5G
    دولة عربية تدشن أول شبكة 5G خالية من الانبعاثات في العالم
    الفضاء- تعبيرية
    صورة جديدة لتلسكوب "جيمس ويب" تحيّر العلماء
    بيل غيتس
    بيل غيتس يكشف عن رأيه في ChatGP ويثني على Bard

    الأكثر قراءة

    شاحنة حزب الله في الكحاله
    تقرير إسرائيلي يكشف مفاجأة عن حمولة شاحنة حزب الله في الكحاله!
    مشهد لسارة أبي كنعان ووسام فارس من مسلسل "بالقلب"
    "طلعت الإشاعة مظبوطة".. فيديو يُوثّق "قصة حب" سارة أبي كنعان ووسام فارس
    الضاحية الجنوبية
    رسالة صوتيّة من "الضاحية": أوقفوا شاحنات الأسلحة.. "الحزب مليان زعران وجواسيس"