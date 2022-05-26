شاهد.. تسريب جديد يكشف تصميم هاتف موتورولا "رازر 3" القابل للطي

كشف تسريب جديد عن تصميم هاتف موتورولا القابل للطي المقبل، والذي من المتوقع أن يحمل اسم Razr 3، والذي قد يأتي بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdrago 8 Gen 1+.

وبحسب الفيديو الذي نشره المدون التقني إيفان بلاس على تويتر، فإن هاتف ”رازر 3“ سيحمل تصميمًا جديدًا كليًا، خاصة على مستوى الشاشة.

ويظهر المقطع القصير الكاميرا السيلفي محفورة مباشرة داخل شاشة الهاتف، وذلك بدلًا من الاستعانة بتصميم ”النوتش“، والذي اعتمدت عليه موتورولا مع الجيلين السابقين من عائلة الشركة للهواتف القابلة للطي.

ومن الواضح أن المفصل الميكانيكي المسؤول عن طي الشاشة سيعمل بنفس الطريقة التي ظهر بها في الجيل الماضي من الهاتف، إلا أنه من المتوقع أن تكون الشركة قد اعتمدت على نوع جديد من الشاشات، مما يسمح بعدم تعرض شاشته إلى انكسار طبقة الشاشة الرقيقة الخارجية، مع تكرار عمليات الطي، وهي مشكلة شائعة مع الهواتف القابلة للطي سواء أفقيًا أو رأسيًا.

كما يظهر التسريب الجديد الهاتف المنتظر يحمل كاميرا خلفية بعدستين، وإلى جانبهما تظهر بعض المستشعرات تستهدف التقاط أبعاد المشهد وعناصره، وكذلك المسافات التي تبعدها تلك العناصر عن عدسة الكاميرا، مما يسهم في إمكانية إضافة عناصر افتراضية إلى ما تراه الكاميرا وتعرضه على شاشة الهاتف، وذلك سيكون مفيدًا مع التطبيقات التي تستخدم تقنيات الواقع المعزز.

وأكد موقع ”XDA“ التقني أن هاتف ”Motorola Razr 3“ سيدعم تقنية النطاق العريض للغاية (UWB)، حيث يمكن استخدام هذه التقنية اللاسلكية للتحكم في الأنظمة المختلفة القريبة، مثل فتح سيارة أو الاتصال بالأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية ”UWB“، بحسب تقرير لها نشرته مطلع العام الجاري.

ووفقًا للتقارير، سيدعم الهاتف أيضًا اتصال المجال القريب (NFC)، مما يعني أنه يجب أن يكون قادرًا على نقل الملفات عند مطابقته مع الأجهزة القريبة.

ويأتي المعالج القوي من ”Motorola Razr 3“ مقترنًا بسعة كبيرة من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) تصل إلى 12 جيجابايت، وهو أكثر من بعض أجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل حاليًا.

وأوضحت التقارير أن الهاتف يتميز أيضًا بسعات مختلفة من التخزين، مما يتيح للمستخدمين الاختيار بين 128 جيجابايت و256 غيغابايت و512 غيغابايت.