شاهد..تطوير قفاز ذكي لمساعدة المكفوفين على تجنب العقبات

تمكن فريق من الباحثين من تطوير قفاز ذكي لمساعدة المكفوفين في تجنب العقبات والحوادث التي قد يتعرضوا لها .

طوّر فريق بحثي من الأطباء والمهندسين في معهد علوم التأهيل السريري بجامعة أيرلندا الوطنية غالواي NUI، تكنولوجيا جديدة تم تركيبها مع قفاز جولف، لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على تنجب اصطدامهم، وركلهم للعقبات التي تواجههم أثناء سيرهم في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

ووفقًا لموقع RTÉ الإخباري، زود الباحثون القفاز الذكي، والذي أطلقوا عليه اسم ”Jedi Glove“، مع أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية، حيث تصدر ذبذبات لمسية تنبه مرتدي القفاز عندما تكون العوائق في طريقه، عن طريق إرسال هذه الاهتزازات إلى أطراف أصابعه.

ويعمل عدد من أجهزة الاستشعار في القفاز بالموجات فوق الصوتية من خلال حساب المسافة بين مرتديه والأجسام في البيئة المحيطة به، لتثير الاهتزازات التي يتم إرسالها إلى إصبع معين.

وعندما يكون جسم ما على بعد 4 أمتار من مستخدم القفاز، يتم إرسال إشارة إلى إصبعه الصغير ”الإبهام“، وعندما يكون الجسم على بعد مسافة 3 أمتار يتم إرسال إشارة إلى إصبع الخاتم ”البنصر“.

ويُرسل القفاز ذبذبات إلى إصبعي السبابة والوسطى لتنبيه مرتديه للعقبات التي تبعد مترين أو مترًا واحدًا.

وتتكثف الاهتزازات عندما تقل المسافات، عن طريق إرسالها إلى إصبع إبهام مرتدي القفاز، لإعلامه أن شيئًا ما على بعد 50 سم أو أقل.

وقال طالب الطب الحيوي معز حسين، والذي ساعد في بناء النموذج الأولي للقفاز:“يمكن تكييفه بسهولة، مع تقلص التكنولوجيا إلى صندوق مقاس 1 سم × 1 سم يوضع أعلى القفاز“.

وتمت تجربة النموذج الأولي على سيدة كفيفة تدعى ”سينيد هانراهان“، من بلدة لوغريا في مقاطعة غالواي الإيرلندية، والتي ارتدت القفاز في نطاق بيئات مختلفة خلال الأسابيع الأخيرة.

وبينت هانراهان، أنها تفضل استخدام القفاز بدلًا من العصا، حيث عمل بشكل جيد في كل من الأماكن المغلقة والأماكن الخارجية، واصفة الإحساس في كل إصبع مثل اهتزاز الهاتف المحمول.

من جانبه قال طبيب استشاري البروفيسور ”ديريك أوكيف“ في مستشفى غالواي الجامعي، صاحب فكرة المشروع“ إنه شرع بتصميم القفاز، باستخدام مثال على الموجات فوق الصوتية التي تصدرها الخفافيش للتنقل، والمستشعرات في السيارات والتي تنبه السائقين إلى العقبات“.

وتابع أوكيف:“التكنولوجيا المستخدمة مماثلة للخبرة التي يستخدمها مستخدمو نظام ألعاب بلاي ستيشن، وإكس بوكس، عندما تهتز وحدة التحكم، أثناء استخدامهم لعبة“.

ويمكن لمرتدي القفاز إجراء مسح لأيديهم من اليسار إلى اليمين، أو لأعلى وأسفل، وإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد لما يدور حولهم.

ومن الممكن أن تكون للاختراع استخدامات أخرى، حيث يمكن لرجال الإطفاء الذين يعملون في بيئات تحد من الرؤية الناجمة عن دخان الحرائق الكثيف، استخدامه للكشف عن العقبات.

ويعتقد الباحثون في هذه المرحلة أن ارتداء قفاز واحد سيكون كافيًا لمساعدة شخص كفيف.