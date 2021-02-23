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شاهد: عصا بلياردو آلية تصعب هزيمتها

23 - فبراير - 2021
البلياردو من أكثر الألعاب انتشار في الوقت الحالي

البلياردو من أكثر الألعاب انتشار في الوقت الحالي

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تعتبر لعبة البلياردو من أشهر الألعاب المنتشرة في معظم أنحاء العالم بالوقت الحالي ، لذلك يحرص العديد على تقوية مهاراتهم في هذه اللعبة .

يقوم شين ويتون صاحب قناة “ستف مادي هير” (Stuff Made Here) على يوتيوب (YouTube) باستخدام مهاراته الهندسية الرائعة ليكسب الجميع في لعبة البلياردو.

ويحقق ذلك لا بالتدريب المستمر على إدخال الكرات بل بصناعة عصا يتحكم بها عن طريق الحاسوب وتقوم بتحديد زاوية الضربات وقوتها بمساعدة كاميرا معلقة، وخوارزمية تحسب الاتجاهات المطلوبة لإسقاط الكرة في الحفرة.

وبحسب الشاب فقد كان تصنيع هذه العصا أصعب ربما مما لو قام بالتدرب ساعات على لعب البلياردو.

سيأخذك هذا الفيديو إلى الخطوات التي قام ويتون بتجربتها بداية من القيام بكل العمليات الحسابية، وتحديد الزوايا المناسبة، وهندستها لإنجاز عصا تقوم بعمليات شبه مستحيلة في لعبة البلياردو.

ويشرح كيف قام بإنجاز خوارزمية تقوم بتحليل الصورة التي تلتقطها الكاميرا المثبتة فوق الطاولة، والقيام بالحسابات لتحديد المسار الأفضل للكرة، ونقل المعلومات إلى شريحة مثبتة على العصا والتي تقوم بتشغيل محرك لتوجيه الذراع الآلية وضرب الكرة بالقدر الذي يجعلها تدخل الحفرة.

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