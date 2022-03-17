شاهد قوة تحمله.. هاتف جديد للاستخدامات الشاقة من “أوكيتل”

كشفت شركة “أوكيتل” هاتفها الذكي WP18 الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة بسعر يبلغ 100 دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي WP18 الجديد يلبي متطلبات فئات الحماية IP68 وIP69K وMIL-STD-810G، وهو ما يعني قدرته على تحمل أضرار الماء والغبار.

إمكانية توسعة الذاكرة الداخلية

وينبض بداخل الهاتف المعالج Helio A22 من MediaTek مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت، مع إمكانية توسيعها، على الأقل في حالة عدم استخدام بطاقتي SIM.

ويأتي الهاتف WP18 مزودا بشاشة TFT قياس 5.93 بوصة، والتي تتمتع بدقة وضوح 720 × 1440 بيكسل، مع حماية جيدة ضد الخدوش.

وتبلغ سعة البطارية 12500 مللي أمبير ساعة، مما يسمح للهاتف الذكي بالعمل لمدة تصل إلى 5 أيام، بينما يمكن إجراء عملية الشحن بقدرة 18 وات.

وتم تزويد الهاتف الذكي بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

عدة شركات

وتنتج العديد من الشركات هواتف الاستخدامات الشاقة حيث أطلقت مؤخرا طلقت شركة “أوليفون” “Ulefone” هاتفها الذكي Power Armor 14 Pro المخصص للاستخدامات الشاقة بسعر يبلغ 400 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي Power Armor 14 Pro الجديد يمتاز بمقاومة الماء والغبار وفقا لفئات الحماية IP68 و IP69K وMIL-STD-810G.

ويعتمد الجهاز على المعالج Helio G85 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت. ويبلغ حجم الشاشة 6.52 بوصة مع دقة وضوح تبلغ 1700 × 720 بيكسل، ويدعم الهاتف وظيفة بطاقة SIM المزدوجة ويعمل بنظام التشغيل Android 12.

كما أعلنت شركة “أوميديجي” خلال يناير الماضي عن إطلاق هاتفها الذكي Bison GT2 المخصص للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي Bison GT2 الجديد يتوافق مع فئات الحماية IP68 وIP69K، ومن ثم يتحمل الجهاز السقوط من ارتفاع يصل إلى 1.8 متر دون حدوث أضرار.

وذكرت الشركة أن الإصدار الجديد من الهاتف يبدأ بسعر 300 دولار أمريكي.

وينبض بداخل الهواتف الجديدة المعالج Dimensity 900، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت. ويتم تجهيز الموديل Bison GT2 بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، في حين تزيد السعة إلى 256 جيجابايات مع الموديل GT2 Pro.