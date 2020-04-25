شاهد.. ناسا تنشر صورة لـ” الشعاب الكونية”

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نشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) صورة جديدة لما وصفته بـ”الشعاب الكونية” المشتعلة في الفضاء، بمناسبة الذكرى الثلاثين لإطلاق تلسكوب هابل الفضائي.

وقال موقع “ناسا” الرسمي إن العلماء أطلقوا على الصورة اسم “الشعاب الكونية”، لأنها تشبه الشعاب المرجانية، التي تتواجد في أعماق البحار.

وأوضح أن هذه الصورة ترصد السديم الأحمر العملاق “NGC 2014” وجارته الأزرق الأصغر “NGC 2020″، وهما جزءان من منطقة شاسعة تشكل النجوم في سحابة ماجلان الكبرى، وهي مجرة تابعة لدرب التبانة، تقع على بعد 163000 سنة ضوئية.

والتقطت الصورة بواسطة تلسكوب هابل، وهو مرصد فضائي أُطلق إلى الفضاء عام 1990، ويدور منذ ذلك الحين حول الأرض.

ويعمل “هابل” على تزويد الفلكيين بأوضح وأفضل صور للفضاء. وقد حظي المرصد بهذا الاسم نسبة للعالم الفلكي إدوين هابل.

ومنذ إطلاقه إلى الفضاء، يلتقط “هابل” الصور على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع.

وبالتزامن أيضا مع ذكراه الثلاثين، أطلقت “ناسا” مبادرة جديدة على موقعها الإلكتروني، تحت عنوان: “ماذا رأى هابل في عيد ميلادك؟”، إذ يقوم الشخص بإدخال الشهر ويوم الميلاد، لتبدأ عملية البحث وعرض الصورة التي تم التقاطها في يوم ميلادك.