شاومي تحقق رقما قياسيا في مبيعات سلسلة Redmi 12

سجل العملاق الصيني شركة شاومي مبيعات 300000 وحدة من سلسلة Redmi 12 في المرحلة الأولى.

عقدت شاومي مؤتمرها السابق في السوق الهندي في الأول من أغسطس لإطلاق سلسلة Redmi 12 في الأسواق العالمية، ولقد قدمت شاومي خلال الحدث Redmi 12 5G وأيضاً إصدار Redmi 12 4G في السوق الهندي.

ولقد سجلت شاومي رقم قياسي في مبيعات سلسلة Redmi 12 التي حققت مبيعات بقيمة 36 مليون دولار.

أيضاً انطلق هاتف Redmi 12 4G في السوق الهندي بسعر 120 دولار، بينما جاء هاتف Redmi 12 5G بسعر يبدأ من 145 دولار.

ويتميز Redmi 12 5G بمعالج Snapdragon 4 Gen 2 وشاشة LCD بحجم 6.79 إنش، وجودة عرض FullHD+، ومعدل تحديث 90Hz، كما ضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وجاء بتقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

أيضاً تميز الهاتف بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل

من جانب أخر يأتي هاتف Redmi 124G برقاقة معالج Helio G88، ويأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، كما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف سعة eMMC 5.1، وذاكرة UFS 2.2.