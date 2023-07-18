شاومي تدعم هاتف Xiaomi 14 بمستشعر كبير

تخطط شركة شاومي لدعم هاتف Xiaomi 14 القادم بمستشعر بحجم أكبر في الكاميرة الخلفية مقارنة بإصدار الشركة السابق، وفق ما كشفت أحدث التقارير.

واستعرضت أحدث التفاصيل التي نشرت عبر “Digital Chat Station” بعض من مواصفات هاتف Xiaomi 14 المرتقب من شاومي، والذي يأتي لاحقاً هذا العام برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3.

وتشير التسريبات إلى أن شركة شاومي تدعم هذا الجيل من هواتفها المميزة بسعة تخزين 1 تيرابايت في أعلى نموذج، أي بترقية مقارنة بهاتف Xiaomi 13 الذي تميز بسعة تخزين 512 جيجا بايت في أعلى نموذج.

من جانب أخر توضح التسريبات أن هاتف Xiaomi 14 يأتي بقدرة بطارية 4860 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90W والشحن اللاسلكي بقدرة 50W

أيضاً أوضح مخطط هاتف Xiaomi 14 تصميم الكاميرة الذي يكشف عن إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، كما تؤكد التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” على أن الهاتف يضم مستشعر رئيسي بحجم أكبر مقارنة بإصدار الشركة السابق، حيث يضم الإصدار الجديد مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم 1/1.28.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بعدسات telephoto الذي يأتي بترقية في ميزة التكبير عن إصدار العام الماضي.