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شاومي تستعد لإطلاق “أفضل الهواتف الذكية في عصرنا”

23 - مارس - 2021
شعار شركة شاومي

شعار شركة شاومي

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تستعد الشركة الصينية شاومي للكشف عن مجموعة من الهواتف الذكية الرائدة Mi 11 Pro وMi 11 Ultra بحلول نهاية شهر مارس/ أذار ، الجاري.

سيتم عرض الأجهزة في 29 مارس في الصين وسيضم الهاتفين الذكيين Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra. الذين وصفتهما الشركة على أنهما “أفضل هواتف أندرويد الذكية في عصرنا”.
ستكون إحدى السمات المميزة للأجهزة هي الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 50 ميغابكسل مع تركيز متعدد الاتجاهات. وسيحصل Mi 11 Ultra على شاشة صغيرة في الخلف، مما يبسط عملية التسجيل على الكاميرا الرئيسية.

كما أشارت الشركة إلى أن الهواتف حصلت على أغلى شاشة تم استخدامها على الإطلاق في هواتف شاومي الذكية. وربما تكون إحدى أغلى شاشات العرض في العالم.

وعلى ما يبدو فإن الهواتف ستتفوق على الهواتف الأخرى ليس فقط من حيث إمكانيات الكاميرا بل من حيث القدرات الصوتية أيضا، حسب وعد لي جون، الرئيس التنفيذي لشركة شاومي.

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