شاومي تستعد لإطلاق Redmi 11 5G في هذا التاريخ

من المتوقع أن تعلن شركة شاومي الصينية عن هاتفها المرتقب Redmi 11 5G خلال الشهر المقبل، وفقاً لما كشفه موقع “91mobile”.

وتستعد شركة شاومي لإطلاق أحدث إصدارات الشركة منخفضة التكلفة من هواتف 5G، ولقد أوضحت أحدث التسريبات بعض التفاصيل حول مواصفات Redmi 11 5G قبل الإعلان المرتقب.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي هاتف Redmi 11 5G بشاشة LCD بحجم 6.58 إنش، وجودة عرض FHD Plus، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz.

أيضاً يضم الهاتف معالج Dimensity 700، ويأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يأتي مستشعر السيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما يأتي هاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، ومن المتوقع أن ينطلق Redmi 11 5G بسعر 180 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.