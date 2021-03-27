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شاومي تطرح هاتفها الجديد “Mi Mix” بتقنية العدسة السائلة

27 - مارس - 2021
شعار شاومي

شعار شاومي

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قالت شركة شاومي الصينية أن هاتفها الذكي الجديد “مي ميكس” (Mi Mix) ، سيتضمن كاميرا بعدسة سائلة، بحسب منشور للشركة على شبكة “ويبو” (Weibo) الاجتماعية.

وتشتمل العدسة طبقة من السائل، ويتم تغيير تركيزها والبعد البؤري عن طريق تطبيق جهد كهربائي. وتقول شاومي إن العدسة ستسمح لكاميرا واحدة بأخذ كل شيء من اللقطات المقربة إلى لقطات الماكرو، بالإضافة إلى توفير ضبط تلقائي سريع للصورة. ومن المقرر أن يتم الكشف عن الهاتف في 29 مارس/آذار الجاري.

وكانت العدسات السائلة موجودة منذ عدة سنوات، ولكنها توجد عادة في التطبيقات الصناعية، حيث قد تبلى العدسات التقليدية ذات الأجزاء الميكانيكية المتحركة بسرعة كبيرة، إلا أن حجمها الصغير وتعدد استخداماتها يجعلها فرصة جذابة للهواتف الذكية.

ومن الناحية النظرية، يمكن لكاميرا واحدة مع عدسة سائلة أن تجمع بين العديد من الكاميرات الموجودة على ظهر معظم الهواتف الذكية الرائدة.

وبالإضافة إلى شاومي، كانت هناك شائعات العام الماضي بأن “هواوي” (Huawei) تستكشف أيضا استخدام نفس التكنولوجيا في هواتفها الذكية.

وتبدو العدسة السائلة مناسبة لخط “مي ميكس” من شاومي، والذي يتميز ببعض التصميمات الجميلة على مر السنين. وفي عام 2018 كان “مي ميكس 3” (Mi Mix 3) من أوائل الهواتف التي قدمت كاميرا ميكانيكية انزلاقية للصور الذاتية، وفي العام التالي تم عرض “مي ميكس ألفا” (Mi Mix Alpha) الذي كان يحتوي على شاشة ملفوفة حول الجهاز بأكمله تقريبا.

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