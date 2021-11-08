شاومي تطلق اللاب توب Pro X 14

أطلقت شركة شاومي اللاب توب Pro X 14 الجديد، الذي يهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت شاومي الصينية أن باقة التجهيزات التقنية لجهازها الجديد تشتمل على شاشة قياس 14 بوصة وبدقة وضوح 2560 x 1600 بيكسل، وتعمل بمعدل تنشيط صورة 120 هرتز.

ويمكن خفض معدل تنشيط الصورة إلى 60 أو 90 هرتز لتوفير في استهلاك الطاقة، بينما تبلغ درجة السطوع 300 قنديلة/م2.

وينبض بداخل اللاب توب Pro X 14 الجديد معالج إنتل Core i7-11370H بسرعة 8ر4 جيجاهرتز وبطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 3050.

وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 16 جيجابايت مع قرص حالة ساكنة SSD سعة 512 جيجابايت، والذي يتم توصيله بواسطة PCIe 4.0، علاوة على أنه يمكن استبداله.

وقد قامت الشركة الصينية بتزويد اللاب توب الجديد بنظام تبريد يضم مروحتين وأنابيب حرارية ومبرد نحاسي.

ويمكن إعادة شحن البطارية عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 130 وات، وبالتالي يمكن إعادة شحن نصف البطارية في غضون 32 دقيقة، وتمتد فترة تشغيل البطارية عند تشغيل مقاطع الفيديو المخزنة على الجهاز إلى 8.5 ساعة.

ويزخر اللاب توب الجديد من شاومي بالعديد من منافذ التوصيل مع دعم شبكة الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث ومنفذ Thunderbolt 4 لعرض الصورة بدقة 5K مع معدل تنشيط صورة 60 هرتز.