شاومي تطلق تلفازها الجديد TV S Pro 100

أطلقت شركة شاومي تلفاز Xiaomi TV S Pro 100 في الصين، وتقدم شاومي هذا التلفاز الجديد مع مسح وتسليم مجاني في الموقع.

يتميز التلفاز الذكي الجديد بشاشة عملاقة بحجم 100 بوصة والتي تصادف أنها أكبر حجم شاشة تلفاز من شاومي حتى الآن. وتبلغ نسبة الشاشة 98.8٪ من هيكل الجهاز مع إطار معدني صلب.

ويدعم التلفاز ثلاث طرق للتثبيت: الوقوف والتعليق والمقعد. وتحتوي شاشة Xiaomi TV S Pro 100 على 384 قسم للتحكم في الإضاءة الخلفية ونسبة تباين ديناميكي 1 مليون:1.

يمكن التلفاز التحكم بدقة في سطوع وظلام الشاشة. وهي مجهزة أيضًا بجهاز استشعار للضوء، والذي يمكنه تلقائيًا استشعار التغييرات في الإضاءة المحيطة وضبطها بشكل مناسب.

يتميز جهاز Xiaomi TV S Pro 100 بشاشة ملونة أصلية تبلغ 1.07 مليار و 94٪ من التدرج اللوني DCI-P3، ودقة ألوان محسّنة. تقلل تقنية استعادة الألوان بدرجات حرارة متعددة الألوان بشكل كبير من أخطاء اللون واستعادة الألوان الإبداعية الأصلية في مشاهد مختلفة. وتوفر درجة حرارة لون دافئة للأفلام ودرجة حرارة اللون القياسية للأفلام والمسلسلات التلفزيونية، ودرجة حرارة لون باردة للأداء.

يتمتع تلفاز S Pro 100 بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 144 هرتز، وهو مناسب لتطبيقات الألعاب. ويمكن أن يؤدي تشغيل الوضع التنافسي أيضًا إلى تحقيق معدل تحديث للعرض يبلغ 240 هرتز. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يقلل تعويض الحركة MEMC بشكل فعال من الاهتزاز والتشويه عند عرض الصور المتحركة عالية السرعة.

تأتي الشاشة ايضًا معتمدة من AMD FreeSync ولديها زمن انتقال منخفض للغاية يبلغ 4 مللي ثانية. وتم تجهيز التلفاز بواجهات HDMI 2.1 مزدوجة، مع تأخيرات إدخال أقل. ويستخدم جهاز Xiaomi TV S Pro 100 8 وحدات صوت، ومكبرات صوت بقوة 30 واط، كما انه يدعم Dolby Vision و Dolby Panorama.

تدعي شاومي أيضًا أن المستخدم سيكون قادرًا على إدراك الصور السمعية والبصرية الغامرة داخل غرفة المعيشة. ويحتوي التلفاز على معالج رباعي النواة A73 ومساحة تخزين 4 جيجابايت + 64 جيجابايت.

يبدأ سعر جهاز Xiaomi TV S Pro 100 من 17999 يوان (اي حوالي 2506 دولار). ويمكن شراؤه من منصات البيع بالتجزئة مثل JD.com.