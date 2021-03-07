الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شاومي تطلق تلفازها الذكي الجديد Redmi Smart TV Max

7 - مارس - 2021
شعار شركة شاومي الصينية

شعار شركة شاومي الصينية

A A A
طباعة المقال

كشفت شركة شاومي الصينية للإلكترونيات، عن تلفازها الذكي Redmi Smart TV Max الجديد ، الذي يمتاز بعرض المحتويات بدقة 4K ومعدل تنشيط صورة 120 هرتز ويشتمل على منفذ HDMI 2.1 لتوصيل أجهزة الألعاب سوني بلاي ستيشن 5 ومايكروسوفت إكس بوكس Series X.

ويأتي التلفاز الذكي Redmi Smart TV Max الجديد بشاشة قياس 86 بوصة، بينما تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 25ر97%. ويزخر التلفاز الجديد بتقنية دولبي Vision HDR والصوت المحيط المجسم دولبي Atmos.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للتلفاز الذكي الجديد على اثنين من سماعات ستريو بقدرة 12.5 وات لكل منهما، ويعتمد جهاز شاومي الجديد على نظام أندرويد TV.

وفي سياق متصل، طرحت شركة شاومي تلفازها الذكي Mi TV Q1 في الأسواق العالمية بدءا من مارس/آذار الجاري، الذي يعتمد على نظام أندرويد TV، مع دعم المساعد الصوتي جوجل.

وأوضحت الشركة الصينية، أن التلفاز الذكي Mi TV Q1 الجديد يتميز بشاشة QLED ذات جودة صورة فائقة، قياس 75 بوصة ونسبة تباين 10000:1 مع تغطية كاملة لنطاق الألوان NTSC.

وتابعت: كما يتميز التلفاز بعرض قيم اللون الأسود بصورة أفضل مقارنة بموديلات التلفاز LED التقليدية، كما يمكن إعتام إضاءة الخلفية QLED في 192 منطقة في الشاشة.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    أداة جديدة تكشف ما إذا كان الموقع الإلكتروني آمن!
    تطبيق تيكتوك
    حذف أكثر من 100 فيديو من تيكتوك في 3 أشهر
    القطب الجنوبي
    صور وفيديو.. حشرة القطب الجنوبي ستنقرض هذا الشتاء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة