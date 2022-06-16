"شاومي" تطلق ساعتها الذكية المخصَّصة للأطفال

أصدرت شركة شاومي ساعتها الذكية MiTu Kids Learning Watch 5 Pro الجديدة المخصصة للأطفال.

وكشفت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية MiTu Kids Learning Watch 5 Pro الجديدة تمتاز بشاشة قياس 1.78 بوصة وبدقة وضوح 448 × 368 بيكسل.

وجُهّزت الساعة بذاكرة داخلية سعة 8 جيجابايت لتثبيت التطبيقات التعليمية عليها.

كما تتيح الساعة MiTu Kids Learning Watch 5 Pro إمكانية إجراء مكالمات الفيديو، وهي مزودة بكاميرا بدقة وضوح 13 ميغابيكسل.

الى ذلك، تقدم الساعة بعض الوظائف الصحية مثل تتبع الحركة وقياس معدل ضربات القلب مع إطلاق تحذير إذا كان معدل ضربات القلب عاليا للغاية، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل أنشطة رياضية مختلفة، فضلا عن أنها مزودة بترمومتر.

وتدعم الساعة الذكية MiTu Kids Learning Watch 5 Pro الجديدة تقنية NFC وشبكة الاتصالات الجوالة LTE، وتمتاز بمقاومة الماء حتى عمق 20 مترا.

ومن الممكن إيقاف تشغيل الساعة عن بُعد واستخدام الجداول الزمنية، وبالتالي إلغاء تنشيط وظائف معينة في وقت المدرسة.

وشاومي هي شركة إلكترونيات صينية متعددة الجنسيات تأسست في نيسان 2010 ومقرها في بكين، تعمل وتستثمر في مجال صناعة أجهزة الهواتف الذكية وتطبيقاتها والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة المنزلية والحقائب والأحذية والإلكترونيات الاستهلاكية والعديد من المنتجات الأخرى، وفي 2017 كانت تعد الشركة الرابعة عالميًا بعد أبل وسامسونغ وهواوي. ولها عدة مقرات رئيسية في سنغافورة وماليزيا والهند.

وأصدرت شاومي أول هواتفها الذكية في آب 2011، وسرعان ما اكتسحت السوق الصينية وأصبحت أكبر شركة هواتف ذكية في الصين في 2014، وأصبحت رابع أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم في الربع الثاني من 2018، وطورت شاومي مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ومنتجات المنزل الذكي بلغت أكثر من 100 مليون جهاز ذكي.

كذلك، توسعت الشركة إلى أسواق أخرى خارج الصين الكبرى منها سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وجنوب أفريقيا ومعظم البلدان والمناطق في جنوب شرق آسيا وأوروبا، ويبلغ عدد موظفيها 18.170 ألف موظف حول العالم.