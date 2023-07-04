شاومي تطلق ساعتها الذكية Xiaomi Watch S2 Pro

يقدم العملاق الصيني شاومي قريباً للأسواق إصدار جديد من الساعات الذكية بعنوان “Xiaomi Watch S2 Pro” ولقد ظهرت الساعة الذكية بالفعل في قاعدة بيانات IMEI.

أطلقت شاومي خلال الفترة الماضية ساعتها الذكية Watch S2 في السوق الصيني، وقبل انطلاق هذا الإصدار للأسواق العالمية تستعد شاومي لكشف النقاب عن إصدار جديد.

ومن المقرر أن تأتي ساعة Xiaomi Watch S2 Pro الذكية بميزة دعم شريحة SIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

ولقد رصدت ساعة Watch S2 Pro الذكية في قاعدة بيانات IMEI باثنان من النماذج برقم M2311W1 وM2312W1.

أيضاً تشير التوقعات إلى خطط شاومي لإطلاق هذا الإصدار بشكل رسمي في حدث يعقد في شهر أغسطس، على أن يتم الكشف عن هاتف Xiaomi Mix Fold 3 خلال هذا الحدث.

ومن المقرر أن تدعم Xiaomi Watch S2 Pro إجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل مباشرة عبر الساعة الذكية ودون الحاجة للاتصال بالهاتف في البداية، لذا من المتوقع أن يكون الاتصال الخلوي نقطة التسويق الرئيسية للساعة الذكية.