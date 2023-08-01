شاومي تطلق سماعة الرأس اللاسلكية Poco Pods الجديدة

أعلنت شركة شاومي، عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية Poco Pods الجديدة، التي تتمتع بحماية ضد العرق والمطر وفقا لفئة الحماية IPX4، مما يجعلها مناسبة للرياضيين بصفة خاصة.

وأوضحت الشركة الصينية أن سماعة الرأس اللاسلكية Poco Pods الجديدة تمتاز أيضا بجودة الصوت بفضل اعتمادها على مشغلات بحجم 12 ملم، مع دعم تقنية Bluetooth 5.3 وخاصية الاقتران السريع Fast Pair، فضلا عن أنها تمتاز بزمن تأخير منخفض يبلغ 60 مللي ثانية.

وبالاشتراك مع علبة الشحن تصل فترة تشغيل سماعة الرأس اللاسلكية Poco Pods الجديدة إلى 30 ساعة، في حين يكفي شحنها لمدة 10 دقائق لتوفير فترة تشغيل تصل إلى 90 دقيقة.

وتشتمل السماعة Poco Pods الجديدة على عناصر تحكم لمسية تتيح التحكم في تشغيل الموسيقى وإجراء المكالمات الهاتفية.

ومن حيث المتانة، تتمتع POCO Pods بتصنيف IPX4، مما يجعلها مقاومة للرذاذ ومناسبة لمختلف الأنشطة الخارجية. كما تحتوي سماعات الأذن على بطارية بقوة 34 مللي أمبير والتي توفر ما يصل إلى 5 ساعات من التشغيل بعد الشحنة الواحدة.

بينما توفر بطارية 440 مللي أمبير في حافظة الشحن 30 ساعة من الطاقة الاحتياطية. بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة الشحن السريع 90 دقيقة من تشغيل الموسيقى بشحن لمدة 10 دقائق فقط.

تأتي POCO Pods بسعر 1199 روبية في السوق الهندية. ستتوفر سماعات الأذن هذه حصريًا للشراء على Flipkart، ويمكن للعملاء المهتمين شرائها بدءًا من 29 يوليو.