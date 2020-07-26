شاومي تطلق شاشات منحنية لتلبية متطلبات عشاق الألعاب

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بعد أن استطاعت شركة شاومي الصينية تحقيق نجاح كبير في سوق الهواتف المحمولة ، اقتحمت شاومي عالم المرئيات بشاشات متطورة لتفتح باب المنافسة بينها وبين عمالقة صناعة الشاشات سامسونج و”ال جي”.

بتصميم عصري أنيق مع العديد من الوظائف المتطورة، كشفت شركة شاومي عن اثنين من الموديلات الجديدة لشاشات منحنية لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وتأتي الشاشة HKC C299Q الجديدة بلوحة VA قياس 29 بوصة ودقة وضوح 2560x 1080 بيكسل ومعدل تنشيط صورة يبلغ 75 هرتز، في حين تأتي الشاشة C349U بلوحة قياس 34 بوصة ودقة وضوح 3440x 1440 بيكسل ومعدل تنشيط صورة يبلغ 100 هرتز.

وأضافت الشركة الصينية أن شاشات الألعاب الجديدة تمتاز بنسبة باعية 21:9 وانحناء بنصف قطر 1500R وزمن استجابة يبلغ 4 مللي ثانية مع دعم تقنية FreeSync من شركة FreeSync.

وتغطي الشاشة قياس 34 بوصة نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 90%، وتبلغ شدة الإضاءة في الموديل قياس 29 بوصة 250 نيت فقط، كما تزخر الشاشات الجديدة بمنفذ DisplayPort ومنفذ HDMI ومنفذ VGA.

وتجاوزت عائدات الشركة للعام الماضي 200 مليار يوان (28.6 مليار دولار)، كما تجاوز الإنفاق على الأبحاث والتطوير السبعة مليارات يوان لعام 2019.