شاومي تطلق شاشة تجعل الألعاب أكثر إثارة

أصدرت شركة شاومي شاشة الألعاب Redmi Gaming Monitor G24 الجديدة.

وأشارت الشركة الصينية الى أن شاشتها الجديدة تمتاز بلوحة قياس 23.8 بوصة، وتعمل بدقة الوضوح 1920 x 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة يصل إلى 165 هرتز، بينما يصل زمن الاستجابة إلى واحد مللي ثانية مع دعم تقنية Adaptive Sync.

وتتمتّع شاشة الألعاب الجديدة بتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 120% وتصل نسبة التباين إلى 3500:1 مع دعم تشغيل محتويات HDR10، وتزخر بالعديد من منافذ التوصيل مثل منفذ HDMI ومنفذ DisplayPort ومخرج الصوت.

وشاومي هي شركة إلكترونيات صينية متعددة الجنسيات تأسست في نيسان 2010 ومقرها في بكين، تعمل وتستثمر في مجال صناعة أجهزة الهواتف الذكية وتطبيقاتها والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة المنزلية والحقائب والأحذية والإلكترونيات الاستهلاكية والعديد من المنتجات الأخرى، وفي 2017 كانت تعد الشركة الرابعة عالميًا بعد أبل وسامسونغ وهواوي. ولها عدة مقرات رئيسية في سنغافورة وماليزيا والهند.

وأصدرت شاومي أول هواتفها الذكية في آب 2011، وسرعان ما اكتسحت السوق الصيني، وأصبحت أكبر شركة هواتف ذكية في الصين في 2014، وأصبحت رابع أكبر شركة مصنّعة للهواتف الذكية في العالم في الربع الثاني من 2018، طورت شاومي مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ومنتجات المنزل الذكي بلغت أكثر من 100 مليون جهاز ذكي.