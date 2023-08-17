شاومي تكشف عن تلفاز Redmi A50 2024 بدقة 4K

أعلنت شركة شاومي الصينية إطلاق جهاز التلفاز Redmi A50 2024 الذي ينطلق بدقة عرض 4K، وشاشة بحجم 50 إنش، وسعر 184 دولار.

يتميز Redmi A50 2024 بتصميم معدني نحيف بدون حواف في محيط الشاشة، كما تتميز الشاشة بحجم 50 إنش، بدقة 4K، أيضاً تدعم الشاشة إنتاج 1.07 مليار لون.

أيضاً يتميز جهاز A50 2024 بمكبر صوتي مزدوج بقدرة 20W، على أن يتميز كل مكبر بقدرة 10W، مع تحسينات في bass بقنوات ثنائية، وإستجابة سريعة للترددات المنخفضة في المكبرات الصوتي.

ويضم الجهاز معالج رباعي الأنوية A35 ، وذاكرة عشوائية 1.5 جيجا بايت، مع سعة تخزين 8 جيجا بايت، أيضاً يدعم الإتصال اللاسلكي بتردد 2.4G.

كما ينطلق جهاز Redmi TV A50 2024 بنظام تشغيل MIUI TV، ويأتي مع مساعد Xiao Ai الرقمي، لدعم المستخدم في التحكم في الأجهزة الذكية في المنزل، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز بسعر 184 دولار في السوق الصيني.