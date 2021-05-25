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شاومي تكشف موعد إطلاق تلفزيون "Mi TV 4A 40 Horizon Edition"

25 - مايو - 2021
شعار شاومي

شعار شاومي

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كشفت شركة الهواتف الصينية العملاقة، شاومي، عن موعد إطلاق تلفزيون ”Mi TV 4A 40 Horizon Edition“.

ووفقا لتغريدة نشرتها عملاق التكنولوجيا الصينية،ستم طرح التلفزيون الجديد، في بداية يونيو/حزيران المقبل سيأتي التلفزيون الذكي الجديد بشاشة ”Horizon Display“ مع حواف رفيعة للغاية من جميع الجوانب.

وأكدت الشركة في إعلانها، أنها ستطرح التلفزيون بتصميم متواضع وبسعر معقول، رغم أنه سيقدم ”تجربة غامرة وصورا جميلة، كلوحة فنية فائقة الروعة“.

ولم تكشف الشركة الصينية عن تفاصيل ومواصفات محددة تتعلق بالمنتج الجديد، وعلى الرغم من ذلك، من المرجح أن يكون التلفزيون الذكي الجديد مشابها لجهاز ”Mi TV 4A Horizon Edition“، الذي تم إطلاقه في سبتمبر/أيلول 2020.

وتم إطلاق هذا الطراز في متغيرين، 32 بوصة و43 بوصة، لذلك يمكننا أن نتوقع أن يأتي هذا الجهاز بشاشة 40 بوصة.

ووصل كلا الجهازين بدقة عرض (1920 × 1080 بكسل)، وتم تشغيلهما بواسطة معالج ”Amlogic Cortex A53″ رباعي النواة مع وحدة معالجة الرسومات“Mali 450 MP3“ المقترنة بذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 8 غيغابايت.

كما تعمل هذه الأجهزة أيضا بنظام التشغيل ”Android Pie“، مع واجهة مستخدم ”PatchWall“ من شاومي.

وبالنسبة لسعر جهاز ”Mi TV 4A 40“ القادم، لم تكشف الشركة عنه بعد، ولكن من المتوقع أن يتراوح سعره بين 180 إلى 315 دولارا أمريكيا.

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