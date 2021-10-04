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شاومي تنافس بهاتف متطور.. شاشة بدقة "4K"

4 - أكتوبر - 2021
شعار شاومي

شعار شاومي

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تستعد شركة “شاومي” الصينية الرائدة لإطلاق هاتف بشاشة منحنية فائقة الجودة “4K”، وفق ما كشفت تقارير صحفية عالمية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “تايمز نيوز ناو” أن ذلك الهاتف سيكون متطابقا مع نسخة هاتف “شاومي سيفي” الذي أطلقته أخيرا.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بوحدة كاميرا مستطيلة في الزاوية العلوية اليمنى من الجهة الخلفية بثلاث كاميرات وفلاش “إل إي دي” المزدوج، وشاشة منحنية ليس بها فتحة كاميرا أمامية، ما يعني أنه قد تكون مخفية داخل الشاشة، أو سيتم الاعتماد على الشاشة المنحنية للتصوير.

ومن المتوقع أن يصل قياس الشاشة 6.55 بوصة بمعدل 2160×3840 بيكسل، وبطاريتها ستبلغ 4500 ميللي أمبير في الساعة، بذاكرة وصول عشوائية “رام” بسعة 16 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 512 غيغابايت.

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