شبكة إنترنت مجانية من أمازون

تزامنًا مع إطلاق برنامج Sidewalk لجميع مستخدمي أدواته الذكية، يستعد عملاق التجارة الإلكترونية، أمازون، لطرح شبكته المجانية للإنترنت في الـ8 من حزيران/يونيو المقبل.

وتنقل التقارير أن البرنامج الجديد سيعمل على مشاركة شبكة الاتصال WiFi الخاصة بمستخدمي أمازون مع جيرانهم في حال لم يكن لديهم إنترنت، والعكس صحيح، ما لم يختاروا إلغاء الاشتراك، وهي تجربة لمدة 10 أيام قد تؤثر على الخصوصية والأمان.

بالإضافة إلى مشاركة الإنترنت، يمكن لـ Sidewalk توسيع نطاق أجهزة تعقب الحيوانات، ومساعدتها على البقاء على اتصال دائم؛ حتى عندما تكون خارج نطاق شبكة Wi-Fi المنزلية.

فضلًا عن تلقي تنبيهات وإشعارات من الكاميرات الأمنية وتشغيل الإضاءة الذكية وتوسيع نطاق أجهزة Ring أو الأقفال الذكية، كل ذلك حتى في حالة فقدان مستخدم ما للإنترنت.

وأوضحت التقارير أن Sidewalk عبارة عن شبكة مصممة لتحسين تشغيل الأجهزة الذكية بما يتجاوز نطاق شبكة Wi-Fi الشخصية في المنزل باستخدام تقنية البلوتوث منخفض الطاقة (BLE).

بشكل افتراضي، سيتم تضمين جميع أجهزة أمازون، بما في ذلك Alexa وEcho وRing وكاميرات CCTV في البرنامج التجريبي.

ويبقى مستوى الأمان لمثل هذه الشبكة غير معروف حتى الآن بشكل موثوق، إذ يخشى البعض أن اختراق Sidewalk قد يسمح بالحصول على بيانات مهمة للمستخدمين، كما يمكن في بعض الحالات، تعطيل البنية التحتية للمنازل الذكية تمامًا.

وتشير جميع المؤشرات إلى أنه في الثامن من حزيران/يونيو المقبل، ستعمل الخدمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.