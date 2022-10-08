شبيهة بتقنية ناسا.. طريقة لشحن السيارات الكهربائية في 5 دقائق

توصل فريق علمي إلى حقيقة مفادها أن تقنية وكالة “ناسا” للفضاء، التي تم تطويرها للبعثات إلى القمر والمريخ وما بعدهما، يمكنها أيضاً شحن مركبة كهربائية على الأرض في غضون 5 دقائق فقط، عن طريق “تبريد” الحرارة الناتجة عن الموصل الحامل للتيار.

وباستخدام وحدة التدفق للغليان التابعة لوكالة ناسا كمخطط أولي، قام الباحثون في جامعة بوردو بتقليل كمية الحرارة بشكل كبير في الانتقال عبر الأسلاك لدفع 1400 أمبير، وهي وحدة التيار الكهربائي عبر الكابلات. هذا بالمقارنة مع 520 أمبير يتم توصيلها بوساطة أجهزة الشحن الأكثر تقدمًا.

ونظرًا لأن الأمر قد يستغرق 20 دقيقة على الأقل لتشغيل سيارة في المحطة، لكن هذا النظام الجديد يشحن السيارة بشكل أسرع مما يتطلبه الأمر لتزويد المضخة بالوقود.

هذه التكنولوجيا ستكون موضع ترحيب من قبل ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك التي تحظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035.

و تم إنشاء النظام الذي صنعته وكالة ناسا في البداية لمحطة الفضاء الدولية، حيث تم اختباره في الجاذبية الصغرى لضمان نجاحه في مهمات الفضاء المستقبلية.