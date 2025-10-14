شحنات الهواتف الذكية تتصاعد عالمياً رغم التحديات الاقتصادية

أظهرت بيانات أولية من مؤسسة إنترناشونال داتا كوربوريشن أن شحنات الهواتف الذكية ارتفعت عالمياً بنسبة 2.6% في الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعة بالطلب على الأجهزة المتطورة والمزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي والتحديات المتعلقة بالرسوم الجمركية، استمر الطلب على الهواتف الذكية بفضل الميزات المتقدمة والأسعار الجذابة والعروض الترويجية.

وقالت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث في قسم أجهزة العملاء العالمية بالمؤسسة: “يواصل قطاع الهواتف الذكية مساره التصاعدي، مسجلاً نمواً قوياً، وهو إنجاز لافت في ظل الغموض الاقتصادي والتقلبات الجمركية”.

وأظهرت البيانات أن شحنات الربع الثالث بلغت 322.7 مليون وحدة، وسجلت شركة أبل أفضل أداء لها على الإطلاق في الربع المنتهي في سبتمبر، بينما حققت سامسونج أعلى نمو ربع سنوي في تاريخه.