شراكة بين غوغل وباي بال مدعومة بالذكاء الاصطناعي

قالت غوغل وباي بال الأربعاء إنهما دخلتا في شراكة استراتيجية لسنوات عدة لتقديم تجارب تسوق ودفع جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمستخدميهما.

وارتفع سهم باي بال بأكثر من ثلاثة بالمئة في أواخر تعاملات ما بعد الظهيرة.

ومن المقرر بموجب ذلك دمج حلول شركة المدفوعات الرقمية في مجموعة من منتجات غوغل.

وقال سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لألفابت، الشركة الأم لغوغل، “من خلال هذه الشراكة، ستستخدم باي بال تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة في هذا المجال لتحسين الخدمات والأمان، وسنعمل على دمج قدرات باي بال المبتكرة في الدفع بشكل أعمق لتوفير تجربة أفضل عبر منتجات غوغل ومنصاتها”.

وستكون إنتربرايز بايمنتس التابعة لباي بال مزودا رئيسيا للدفع ومعالجة مدفوعات البطاقات عبر منتجات مثل جوجل كلاود وغوغل بلاي وغيرها.