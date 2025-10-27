الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
شراكة بين مجموعة بورصات لندن وأنثروبيك لإتاحة وصول مستخدمي كلود للبيانات المالية

منذ 15 ثانية
مجموعة بورصات لندن

قالت مجموعة بورصات لندن، اليوم الاثنين، إنها تتعاون مع شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أنثروبيك لمنح مستخدمي النموذج اللغوي (كلود) إمكان الوصول إلى البيانات المرخصة من خلال منتجات المجموعة.

وارتفعت أسهم مجموعة بورصات لندن 1.7 بالمئة بعد الإعلان عن الخبر.

وقالت الشركة إنه سيتسنى الوصول إلى منصة ورك سبيس والتحليلات المالية من خلال عرض كلود للخدمات المالية الموسع من أنثروبيك، مما يسمح للعملاء بأتمتة التحليل المالي.

وقال نيكولاس لين، رئيس قسم المنتجات والخدمات المالية في أنثروبيك “باستخدام بيانات مجموعة بورصات لندن الموثوقة، يستطيع كلود تلخيص مكالمات الأرباح ومسح مواد الفحص الفني النافي للجهالة وتحفيز سير العمل دون تدخل بشري وإظهار إشارات السوق الفورية.. كل ذلك مع ضوابط على مستوى المؤسسات”.

وتقدم رويترز أخبارا لمنصة ورك سبيس من مجموعة بورصات لندن.

    المصدر :
  • رويترز

