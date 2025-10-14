الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
شراكة بين "وول مارت" و"أوبن إيه.آي" لتوفير التسوق المباشر في "تشات جي.بي.تي"

أداة الذكاء الاصطناعي "تشات جي. بي. تي"

أداة الذكاء الاصطناعي "تشات جي. بي. تي"

أعلنت شركة وول مارت، اليوم الثلاثاء، أنها دخلت في شراكة مع أوبن إيه.آي لتوفير ميزة الشراء المباشر للعملاء وأعضاء سلسلة متاجر سامز كلوب داخل تطبيق تشات جي.بي.تي، وذلك من خلال استخدام ميزة الدفع الفوري الخاصة بالتطبيق.

وصعد سهم وول مارت بنحو ثلاثة بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء.

ويأتي التعاون عقب شراكة مماثلة أعلنت عنها أوبن إيه.آي الشهر الماضي مع إتسي وشوبيفاي، مما أدى إلى ارتفاع سهمهما.

وتعمل وول مارت، أكبر شركة لتجارة التجزئة في العالم، على زيادة اعتمادها على الذكاء الاصطناعي مع تبني شركات في مختلف القطاعات لهذه التكنولوجيا لتيسير المهام وخفض التكاليف.

وفي وقت سابق من هذا العام، وضعت وول مارت خططا لإطلاق مجموعة من “الوكلاء الخارقين” المزودين بخدمات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التسوق وتيسير العمليات.

    المصدر :
  • رويترز

