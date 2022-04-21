شراكة جديدة لـ”سامسونغ” لتطوير المفتاح الذكي

كشفت سامسونغ عن تعاونها مع جينيسيس للسيارات، لتطوير خاصية الفتح الإلكتروني لأبواب السيارة.

وذلك باستخدام هاتف سامسوج الذكي، جلاكسي عبر أحدث الإصدارات منه، تلك الخاصية التي تتيح لمالك السيارة فتح أبواب السيارة عبر هاتفه الذكي عن بعد، وسبق لسامسونج تطبيقها أيضا على موديلات تابعة لماركة بي إم دبليو بجانب ماركة جينيسيس.

كذلك سبق لعدد من ماركات السيارات تطبيق الخاصية نفسها بالتعاون مع شركات هواتف أخرى منها أبل، التي طورت خاصية مشابهة مع ماركة هيونداي.

ووفق موقع “كار باظ” أعلنت سامسونج عن توسعها في عدد السيارات التي يمكن التحكم بها عبر هاتفها الذكي جلاكسي خلال عام 2022 الجاري.

وشملت الموديلات المضافة التي يمكن الاستفادة من هذه الخاصية بها، طرازي جينيسيس GV60، وG90 التابعان لفئة SUV.

والموديلات الجديدة بذلك تضاف لموديلات معلن عنها سابقا تابعة لماركة بي إم دبليو تتيح سامسونج التحكم بها عبر هاتف جلاكسي، وتشمل طراز 1 Series و 8 Series و X5 و X6 و X7، وأيضا كل من طراز Z4 و i4 و Ix.



مع توقعات بزيادة عدد الموديلات التي يتاح التحكم بها عبر هاتف جلاكسي مستقبلا.

أحدث إصدارات جلاكسي

وكان أحدث اصدار تقدمه شركة سامسونج من هواتف جلاكسي، هو اصدار Galaxy S22 Ultra لعام 2022.

وتشتمل تجهيزات هاتف سامسونج الفاخر على 5 كاميرات، 4 على الجانب الخلفي وكاميرا على الجانب الأمامي، وتعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل وكاميرا الزووم 10x و3x بدقة 10 ميجابيكسل والكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابيكسل. أما كاميرا السيلفي فتعمل بدقة 40 ميجابيكسل.