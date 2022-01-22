شركات الطيران تتخوف من تفعيل شبكات 5G.. لماذا ؟

أعلنت العديد من كبريات شركات الطيران في العالم، وقف العديد من رحلاتها حال استخدام شبكات الجيل الخامس، وأكدت رفضها لهذا الأمر، فما السبب؟

حذرت شركات الطيران الأمريكية مطلع يناير /كانون الثاني الجاري من تداخل شبكات الجيل الخامس مع معدات سلامة الطيران، ما ينذر بـ”كارثة اقتصادية”.

وكان من المقرر نشر شبكات الجيل الخامس غدا الأربعاء 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد التوصل لاتفاق مبدئي بين شركات الطيران الأمريكية وشركتي AT&T و Verizon، ولكن مع استمرار تخلف شركتي الاتصالات عن وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة، لا يزال الوضع يشكل خطرًا على سلامة الطائرات.

وكانت شركتا “فيرايزون” و”آي تي أند تي” قد أرجأتا إطلاق خدمة “الجيل الخامس سي-باند” الجديدة مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.

وقال رؤساء الشركات في رسالة “نكتب إليكم بشكل عاجل لنطلب أن يتم تشغيل شبكات الجيل الخامس في كل مكان في البلاد باستثناء مسافة ميلين تقريبا من مدارج المطارات، كما حددت ذلك إدارة الطيران الفدرالية +أف دي آي+ في 19 يناير/كانون الثاني 2022”.