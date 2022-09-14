شركة آبل ترفع سعر استبدال بطارية iPhone 14 Pro Max

فاجأت شركة آبل المصنعة لهواتف آيفون، مستخدمي هواتف iPhone 14، برفع سعر تبديل البطارية بنسبة 45٪، مقارنة مع تبديل بطارية iPhone 13 التي كانت تكلف 29 دولار فقط.

فمع مجموعة آيفون 14 سيكلف سعر استبدال البطارية 129 دولار مقابل تبديل بطارية iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max. ليس ذلك فحسب، فقد سردت الشركة ايضًا سعر جديد للبطاريات مجموعة آيفون 13 والذي يبلغ 89 دولار.

هذه تعتبر زيادة بنسبة 45٪، على الرغم من أن بعض الإصدار، مثل iPhone 14 Pro Max، تتمتع في الواقع بسعة بطارية أصغر قليلاً من الإصدارات السابقة.

ومع ذلك، إذا قمت بالتسجيل في خدمة AppleCare+ بسعر 13.50 دولارًا شهريًا لجهاز iPhone 14 Pro Max، فستحصل على إصلاحات غير محدودة عند انتهاء عام الضمان. بالرغم من انه حتى وقت قريب كان لديك فقط الحق في إجراء إصلاحين سنويًا.

يغطي هذا المبلغ أيضًا فقد الجهاز أو تعرضه للسرقة، ولكن في حالة البطاريات، قد لا يكون ذلك ضروريًا حيث يتم إنتاجها الآن لتدوم 800 دورة كاملة على الأقل قبل أن تتدهور البطارية.