السبت 1 صفر 1447 ﻫ - 26 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شركة "أليانز لايف"‭ ‬الأمريكية: سرقة أغلبية بيانات العملاء في هجوم إلكتروني

منذ 44 دقيقة
شركة "أليانز لايف"

شركة "أليانز لايف"

A A A
طباعة المقال

قالت شركة (أليانز لايف) الأمريكية عملاق قطاع التأمين “إن متسللين على الانترنت سرقوا البيانات الشخصية لأغلبية عملائها وموظفيها الماليين وموظفين آخرين”.

ولم يذكر الإفصاح الذي قدمته الشركة إلى المدعي العام في ولاية مين عدد العملاء المتضررين حتى الآن.

وأظهر الإفصاح أن اختراق البيانات وقع في 16 يوليو تموز وتم اكتشافه في 17 من الشهر نفسه.

وكان موقع (تك كرانش) الإلكتروني أول من أورد تقارير عن اختراق البيانات.

وقال متحدث من أليانز لايف لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني “في 16 يوليو 2025، تمكنت جهة تهديد خبيثة من الوصول إلى نظام إدارة علاقات العملاء الذي يعمل عبر خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية وتستخدمه شركة أليانز لايف إنشورانس نورث أمريكا (أليانز لايف). تمكنت جهة التهديد من الحصول على بيانات التعريف الشخصية المتعلقة بغالبية عملاء أليانز لايف والموظفين الماليين وموظفين محددين من أليانز لايف باستخدام تقنية الهندسة الاجتماعية”.

وذكرت شركة التأمين أنها أبلغت مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وإنه بناء على تحقيقاتها الجارية لا يوجد دليل على الوصول إلى شبكة أليانز لايف أو أنظمة الشركة الأخرى، بما في ذلك نظام إدارة وثائق التأمين الخاص بها.

وقالت الشركة إن هذا الحادث يتعلق فقط بشركة أليانز لايف التي تملك حاليا 1.4 مليون عميل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

عمليات الاحتيال الرقمية
كيف تحمي حساباتك من عمليات الاحتيال الرقمية؟
سطح القمر
شركة فرنسية ووكالة الفضاء الإيطالية تطوران أول موقع إقامة للبشر على سطح القمر
OpenAI (أوبن إيه.آي) - رويترز
"أوبن إيه.آي" تستعد لإطلاق جي.بي.تي-5!

الأكثر قراءة

الرئيس جوزاف عون
الرئيس عون: اتصلت شخصيا بالحزب لحل مسألة السلاح
علم لبنان
الأشهر القادمة صعبة.. غضب دولي من لبنان
زياد الرحباني
وفاة الفنان زياد الرحباني عن عمر يناهز 69 عامًا