شركة "أليانز لايف"‭ ‬الأمريكية: سرقة أغلبية بيانات العملاء في هجوم إلكتروني

قالت شركة (أليانز لايف) الأمريكية عملاق قطاع التأمين “إن متسللين على الانترنت سرقوا البيانات الشخصية لأغلبية عملائها وموظفيها الماليين وموظفين آخرين”.

ولم يذكر الإفصاح الذي قدمته الشركة إلى المدعي العام في ولاية مين عدد العملاء المتضررين حتى الآن.

وأظهر الإفصاح أن اختراق البيانات وقع في 16 يوليو تموز وتم اكتشافه في 17 من الشهر نفسه.

وكان موقع (تك كرانش) الإلكتروني أول من أورد تقارير عن اختراق البيانات.

وقال متحدث من أليانز لايف لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني “في 16 يوليو 2025، تمكنت جهة تهديد خبيثة من الوصول إلى نظام إدارة علاقات العملاء الذي يعمل عبر خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية وتستخدمه شركة أليانز لايف إنشورانس نورث أمريكا (أليانز لايف). تمكنت جهة التهديد من الحصول على بيانات التعريف الشخصية المتعلقة بغالبية عملاء أليانز لايف والموظفين الماليين وموظفين محددين من أليانز لايف باستخدام تقنية الهندسة الاجتماعية”.

وذكرت شركة التأمين أنها أبلغت مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وإنه بناء على تحقيقاتها الجارية لا يوجد دليل على الوصول إلى شبكة أليانز لايف أو أنظمة الشركة الأخرى، بما في ذلك نظام إدارة وثائق التأمين الخاص بها.

وقالت الشركة إن هذا الحادث يتعلق فقط بشركة أليانز لايف التي تملك حاليا 1.4 مليون عميل.