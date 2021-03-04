شركة "أوكي" تكشف عن شاحنها الجديد لآيفون 12

أعلنت شركة “أوكي” (Aukey) الصينية ، عن طرحها الشاحن اللاسلكي المغناطيسي Aircore Magnetic Qi Wireless Charger بميزة فريدة وسعر تنافسي.

وكشفت أوكي عن ميزة فريدة حيث أنه يمكن استعمال الشاحن اللاسلكي الجديد لشحن آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وكذلك آيفون برو ماكس بقدرة تصل إلى 15 واط، كما يمكن استعماله مع هواتف جوجل أندرويد.

والشاحن الجديد مطروح بسعر تنافسي عند 17 دولارا أمريكيا فقط.

وعند استعمال وحدة إمداد بالطاقة بقدرة 18 واطا على الأقل فإن جهاز أوكي الجديد يصل إلى سرعة شحن تبلغ 15 واطا، ولا تشتمل باقة التوريد على وحدة إمداد بالطاقة.

وأوضحت أوكي أنه يتم توصيل الشاحن اللاسلكي مغناطيسيا على الجانب الخلفي لآيفون 12.

وأشارت إلى أنه يمكن استعمال الشاحن اللاسلكي مع الأجهزة الأخرى بفضل اعتماده على معيار Qi، مثل هاتف آيفون 8، وفي هذه الحالة فإن سرعة الشحن تصل إلى 7.5 واط المعتادة، ولا يمكن الوصول إلى القدرة القصوى 15 واطا.

ويمكن أيضا استعمال الشاحن اللاسلكي الجديد مع هواتف جوجل أندرويد لشحنها بقدرة تصل إلى 15 واط.

وكذلك يمكن استغلال الشاحن مع سماعة الرأس اللاسلكية أبل AirPods أو AirPods Pro مع علبة الشحن.