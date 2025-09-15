شركة "إكس" تقاضي منصة "إكس" بتهمة سرقة اسمها

قالت إكس كورب المملوكة للملياردير إيلون ماسك وشركة إكس سوشال ميديا للتسويق للخدمات القانونية لمحكمة اتحادية في فلوريدا اليوم الاثنين إنهما توصلتا إلى تسوية لدعوى قضائية تتعلق بالعلامة التجارية رفعتها إكس سوشال ميديا بسبب اسم “إكس”.

وطلبت الشركتان من المحكمة رفض الدعوى مع الحكم بالمنع من إعادة رفعها، ما يعني أنه لا يمكن إعادة تقديم الدعوى مرة أخرى.

وأكد جاكوب ماهيربي مؤسس إكس سوشال ميديا في بيان أنه تمت تسوية القضية، وقال إن الشركة ستغير اسمها إلى ماس تورت أد إيجينسي. ولم يفصح عن شروط التسوية.

ولم يرد المتحدثون باسم إكس كورب ومحاموها بعد على طلب للتعليق على التسوية.

تتخصص شركة ماهيربي التي مقرها فلوريدا في جلب مقيمين للدعاوى لشركات المحاماة التي ترفع دعاوى قضائية ضد الأضرار الجماعية.

ورفعت الشركة دعوى قضائية ضد إكس كورب في أكتوبر تشرين الأول 2023، قائلة إن تغيير ماسك لعلامة تويتر إلى إكس في وقت سابق من ذلك العام أربك المستهلكين وتسبب في خسارة إيراداتها.

وردت إكس كورب بوصف الدعوى القضائية بأنها “ابتزاز” بدعوى أن إكس سوشال ميديا “تعايشت لسنوات دون مشكلات” مع مئات العلامات التجارية الأخرى المرتبطة باسم إكس.

وقامت إكس كورب بتسوية دعوى قضائية منفصلة رفعتها شركة الإعلانات مالتيبلاي في وقت سابق من العام الجاري لسبب مشابه.