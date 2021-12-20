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شركة "إل جي" تطلق أول أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب LG UltraGear

20 - ديسمبر - 2021
شعار شركة إل جي

شعار شركة إل جي

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أعلنت شركة “إل جي” LG اليوم رسمياً عن أول أجهزة الحاسب المحمول التي تستهدف الألعاب UltraGear 17G90Q والذي يأتي بكرت شاشة RTX 3080، مع الجيل 11 من معالجات إنتل.

تبدأ شركة LG في التنافس في سوق الأجهزة المخصصة للألعاب بإصدارها الأول UltraGear 17G90Q، الذي يتميز بحجم 17 إنش، ويضم الجيل 11 من معالجات Tiger Lake H من إنتل.

كما يأتي جهاز UltraGear 17G90Q بكرت شاشة GeForce RTX 3080 Max-Q من Nvidia، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت.

أيضاً يضم الجهاز لوحات IPS في الشاشة مع دقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 300Hz، كما يدعم الجهاز بطارية بقدرة 93Wh، مع لوحة مفاتيح RGB.

وتضم لوحة المفاتيح مستشعر للبصمة مدمج في الزر الرئيسي، كما يأتي بكاميرة webcam بدقة 1080 بيكسل.

ويتميز جهاز LG UltraGear بتصميم من الألومينوم في هيكل الجهاز، ويتوفر بلون بنفسجي مائل للرمادي، ايضاً تقدم LG الجهاز بعدد من المنافذ للإتصال تشمل 2 من منافذ USB-C من بينها منفذ USB 4، وأيضاً 2 من منافذ USB-A، ومدخل للسماعات، مع HDMI، وEthernet، وفتحة لبطاقة microSD.

يذكر أن LG لم تكشف عن سعر جهاز الألعاب 17G90Q، إلا أن الشركة سيكون لديها مزيد من التفاصيل للكشف عنها حول هذا الجهاز خلال معرض CES الذي ينطلق في بداية 2022.

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