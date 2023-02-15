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شركة إنستغرام تقرر التخلص من إحدى ميزاتها قريباً

منذ ساعة واحدة
إنستغرام

إنستغرام

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أعلنت شركة إنستغرام (الثلاثاء 14-2-2023) أنها ستلغي خاصية  الإشارة إلى المنتجات في البث المباشر، اعتباراً من شهر آذار المقبل.

ويأتي هذا الإجراء استكمالاً للخطوات التي اتخذتها سابقًا في التراجع عن ميزات التسوق التي حرصت على توفيرها للمستخدمين خلال المدة الماضية.

وكتبت الشركة في صفحة الدعم الخاصة بها: “اعتبارًا من 16 آذار/ مارس، لن تكون قادرًا على الإشارة إلى المنتجات في البث المباشر على إنستغرام”.

وأضاف أن هذا التغيير سيساعدها على التركيز على المنتجات والميزات التي توفر للمستخدمين أكبر قدر من القيمة.

ويمثل التغيير الجديد الخطوة الكبيرة التالية من ميتا (الشركة الأم لإنستغرام ) في الابتعاد عن التسوق المباشر، خاصةً بعد أن أزالت علامة التبويب الخاصة بالتسوق من تطبيق إنستغرام في وقت سابق من شهر شباط/ فبراير الجاري، وأنهت ميزة التسوق المباشر في شبكة فيسبوك الاجتماعية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومع ذلك، لن تختفي المتاجر تمامًا من إنستغرام، إذ قالت الشركة في صفحة الدعم الخاصة بها: «ستظل قادرًا على إعداد متجرك على إنستغرام وتشغيله، حيث نواصل الاستثمار في تجارب التسوق للأفراد والشركات عبر الخلاصات، والقصص، ومقاطع الفيديو القصيرة، والإعلانات، والمزيد”.

يُشار إلى أن إنستغرام استثمرت في السابق في أدوات التسوق في مسعى منها لحث المستخدمين على التسوق داخل التطبيق، الأمر الذي كان يُرجى منه أن يساعدها على زيادة عائداتها.

وقد استثمرت العديد من الشركات بكثافة في ميزات التسوق المباشر بعد الشعبية الهائلة التي حققتها في الصين، إذ بدأت تيك توك اختبار ميزة التسوق داخل التطبيق في الولايات المتحدة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ويُقال إنها تعمل على ميزة التسوق المباشر في الولايات المتحدة أيضًا.

وتتيح يوتيوب لمنشئي المحتوى بيع المنتجات مباشرةً على المنصة بفضل الشراكة مع منصة (شوبيفاي) Shopify. وتحتوي منصة التسوق المباشر من أمازون على مجموعة من التسجيلات المباشرة التي يمكن مشاهدتها الآن.

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