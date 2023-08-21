شركة الفضاء "أكسيوم" تجمع 350 مليون دولار بتمويل سعودي كوري

جمعت شركة الفضاء “أكسيوم” 350 مليون دولار في جولة تمويلية قادتها “الجزيرة” كابيتال السعودية وشركة “Boryung” للاستثمار، وهي شركة كورية متخصصة في الرعاية الصحية، بحسب إعلان للشركة الاثنين.

تقوم شركة “أكسيوم”، التي تتخذ من هيوستن مقراً لها، بتدريب وتسيير رواد الفضاء من القطاعين الخاص والحكومي في بعثات إلى محطة الفضاء الدولية عبر رحلات مع “سبيس إكس”. كما تقوم بتطوير تقنيات رحلات الفضاء البشرية بما في ذلك محطة فضاء تجارية وبدلة فضاء متخصصة لسطح القمر.

وأفادت الشركة بأن الاستثمار سيعزز جهودها التنموية، مضيفة: أن “لديها أكثر من ملياري دولار من عقود العملاء حتى الآن. تم نقل طاقمين إلى محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك مهمة (Ax-2) التي حصلت مؤخرًا، وتعمل على إطلاق أول وحدة فضائية لها بحلول عام 2026.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”الجزيرة كابيتال” نايف المسند، إن دعم “أكسيوم يتماشى مع النهج التحويلي لرؤية السعودية 2030”.