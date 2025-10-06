الأثنين 14 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 6 أكتوبر 2025 |
شركة "تسلا" تكشف عن فعالية وسط تحول التركيز إلى مركبات كهربائية ميسورة

منذ 19 دقيقة
شعار شركة تسلا

شعار شركة تسلا (رويترز)

ألمحت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية اليوم الاثنين إلى فعالية غد الثلاثاء يتوقع خلالها مستثمرون ومحللون أن تعلن عن طرح طراز بأسعار معقولة للحفاظ على زخم المبيعات، مما دفع لارتفاع أسهم الشركة بنسبة أربعة بالمئة.

وفي مقطع فيديو مدته تسع ثوان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس أمس الأحد، أظهرت تسلا سيارة مضاءة بمصابيحها الأمامية في مكان مظلم، بينما ألمحت إلى الفعالية المقررة الثلاثاء في مقطع فيديو منفصل يحمل في نهايته تاريخ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ويأتي الإعلان التشويقي في أعقاب تسليمات تسلا القياسية في الربع الثالث من العام، مدفوعة بزيادة في مشتريات السيارات الكهربائية قبل انتهاء صلاحية خصم ضريبي أمريكي للسيارات الكهربائية البالغ 7500 دولار في 30 سبتمبر أيلول.

ورغم ذلك، يتوقع محللون انخفاض عمليات التسليم السنوية لشركة تسلا للعام الثاني على التوالي إلى حوالي 1.62 مليون سيارة، حيث تؤثر الحوافز منتهية الصلاحية وتباطؤ الطلب المرتبط بالتوجهات السياسية للرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، على المبيعات.

وكانت تسلا قد أرجأت في وقت سابق طرح نسخة منخفضة التكلفة من سيارتها موديل واي في الولايات المتحدة، وقالت في يونيو حزيران إنها قامت “بتصنيع أول نسخة” من السيارة، لكنها ستبدأ في بيعها في الربع الأخير من العام وستزيد الإنتاج بوتيرة أبطأ مما كان مخططا له.

وجرى تصميم النسخة الأقل سعرا لتكون أقل في تكلفة الإنتاج بنسبة 20 بالمئة تقريبا من طراز موديل واي المحدث، ويمكن أن تصل تسلا إلى حوالي 250 ألف وحدة سنويا في الولايات المتحدة بحلول عام 2026.

وتتوقع “وول ستريت” أن تقفز تسليمات تسلا في العام المقبل إلى 1.85 مليون سيارة، في حين أشارت فيزيبل ألفا إلى أن الطراز الأرخص سيسجل 155610 وحدات في عام 2026.

وقال مات بريتزمان، كبير محللي الأسهم في هارجريفز لانسداون، الذي يمتلك شخصيا أسهما في تسلا، “يكشف إعلان تسلا (التشويقي) شيئا كبيرا حيث أن موجة من منشورات إكس تجعل المعجبين يستعدون لما يبدو أنه إطلاق موديل واي بأسعار معقولة غدا”.

    المصدر :
  • رويترز

