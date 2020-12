شركة توقع مع “ناسا” عقدا بقيمة دولار فقط .. إليكم السبب

وقعت إحدى الشركات الاميركية عقدا بقيمة دولار واحد فقط مع وكالة الفضاء ناسا، وذلك لجمع عينات من القمر.

وفي التفاصيل، وبحسب بيان “ناسا”، تعد الشركة الناشئة “لونر أوتسبوت”، والتي تتخذ من ولاية كولورادو مقراً لها، واحدة من 3 شركات اختارتها “ناسا” لبرنامج منخفض التكلفة لجمع الموارد القمرية كانت قد أعلنته الوكالة في وقت سابق من العام الجاري.

أما الفائزان الآخران فهما “ماستن سبيس سيستم” ومقرها كاليفورنيا والتي ستحصل على 15 ألف دولار لتنفيذ مهمة في الفضاء في 2023، و”آي سبيس” ومقرها طوكيو وستنفذ مهمتين في 2022 و2023 مقابل 10 آلاف دولار.

وتستهدف “ناسا” الدفع لتلك الشركات لجمع عينات من تربة القمر تتراوح ما بين 50 غراما إلى 500 غرام.

وذكرت “ناسا” أنها ستدفع لتلك الشركات فقط مقابل جمع تلك المواد أو إخطارها بموقعها وليس لتطوير المركبة الفضائية.

وفي السياق، أعلنت الصين، أمس الخميس، أن المسبار الصيني “Chang’e-5” غادر القمر ومعه عينات من التربة، وفي الأيام المقبلة سينقل الحطام الصخري إلى مدار القمر ثم إلى الأرض.

وعمل المسبار على سطح القمر لمدة يومين وكان يقوم بحفر وجمع التربة القمرية في الكبسولة.

يذكر أنه في صباح يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، أطلقت الصين المسبار، المقرر إلى القمر لجمع بينات من تربة القمر والعودة بها إلى الأرض.

وأعلن التلفزيون الصيني أن المسبار “تشينج-5” قد نجح الثلاثاء الماضي، بالهبوط في منطقة محددة على سطح القمر لجمع عينات من التربة القمرية.

#BREAKING China's Chang'e-5 lunar probe lifts from the lunar surface and starts its journey back to Earth on Thursday. #ChangE5 pic.twitter.com/w3gxi2rV3L

— CGTN (@CGTNOfficial) December 3, 2020