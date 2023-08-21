الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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شركة ديل تطلق شاشتها P2424HT الجديدة

منذ 36 دقيقة
شركة ديل

شركة ديل

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كشفت شركة ديل عن شاشتها P2424HT الجديدة نظير سعر يبلغ 519 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاشة P2424HT الجديدة تشتمل على لوحة قياس 8ر23 بوصة تعمل بدقة وضوح 1920 x 1080 بيكسل مع نسبة تباين 1000:1.

ويبلغ زمن الاستجابة من الرمادي إلى الرمادي 8 مللي ثانية، بينما يصل زمن الاستجابة في أحسن الأحوال إلى 5 مللي ثانية.

وتمتاز الشاشة الجديدة بحواف نحيفة من ثلاثة جوانب، مما يوحي بانطباع بالجودة الفائقة، وتتمثل الميزة الأساسية لشاشة ديل الجديدة في وظيفة الإدخال اللمسي؛ حيث يمكنها معالجة ما يصل إلى 10 مدخلات في نفس الوقت، وترتبط مزايا هذه الوظيفة بسيناريوهات الاستخدام، كما يمكن ضبط الشاشة من حيث الإمالة والارتفاع والتدوير على نطاق واسع.

وتزخر شاشة ديل P2424HT الجديدة بالعديد من منافذ التوصيل، ومنها منفذ DisplayPort ومنفذ HDMI، كما يمكن الاستفادة من منفذ USB PD لشحن الأجهزة المتصلة به بقدرة تصل إلى 90 وات، بالإضافة إلى توافر محور USB يتضمن اثنين من منافذ USB 3.2 من الجيل الأول.

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