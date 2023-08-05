شركة صينية تشعل المنافسة في سوق الساعات الذكية

أطلقت شركة Nothing علامة تجارية فرعية جديدة تحت اسم “CMF by Nothing”، وهي شركة ناشئة تهدف إلى إنتاج أجهزة بأسعار معقولة، وتستهدف الشركة إطلاق ساعة ذكية وسماعات أذن جديدة في وقت لاحق من هذا العام.

وتهدف العلامة التجارية الجديدة إلى تقديم مجموعة جديدة من المنتجات التي تجمع بين التصميم الأفضل والسعر المناسب.

وستكون أول منتجات تحمل العلامة التجارية “CMF by Nothing” هي زوج جديد من سماعات الأذن وساعة ذكية، ومن المتوقع أن يتم إطلاقهما في وقت لاحق من هذا العام.

تعد العلامة التجارية الرئيسية “Nothing” بالتركيز على الابتكار في التصميم واستخدام أحدث التقنيات، بينما ستقدم “CMF by Nothing” تصميمًا نظيفًا وجودة موثوقة بأسعار معقولة.

وعلى الرغم من عدم تقديم العديد من التفاصيل حول كيفية دخول شركة Nothing إلى مجموعة واسعة من المنتجات بسرعة، إلا أن الرئيس التنفيذي للشركة، Carl Pei، أشار إلى أن “CMF by Nothing” تعمل بواسطة فريق منفصل داخل الشركة لضمان التركيز على المنتجات الأساسية.

في الماضي، أعرب Pei عن طموحه في التعاون مع شركات أخرى لتطوير المنتجات وحل التحديات التصميمية وسلسلة التوريد والهندسة.

وتعتبر إطلاق العلامة التجارية الفرعية “CMF by Nothing” تجربة جديدة لـ Pei، حيث سبق وأطلق علامة فرعية أخرى وهي “Nord” أثناء عمله في شركة OnePlus، وقد توسعت هذه العلامة لتشمل العديد من الهواتف وسماعات الأذن والساعات الذكية.