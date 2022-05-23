شركة صينية تطرح هاتفًا جديدًا بشراكة ألمانية… “حقبة جديدة”‏

أعلنت شركة “شاومي” الصينية عن تعاونها مع شركة ألمانية لتصنيع أحدث هواتفها الذكية، والمرتقب ‏طرحه في شهر يوليو/ تموز المقبل.‏

وأكدت “شاومي” في بيان لها، اليوم الاثنين، عن “تعاونها الاستراتيجي طويل الأمد” مع شركة “لايكا” المتخصصة في مجال الكاميرات.

وسيكون هذا هو أحدث تعاون في مجال التصوير المحمول لشركة الكاميرات الألمانية، بعد تعاونها مع شركات “شارب” و”هواوي” و”باناسونيك”.

ولم تشارك “شاومي” في إعلانها تفاصيل بشأن هاتفها المقبل، ولكنها اكتفت في إعلانها عن بداية “حقبة جديدة في التصوير بالهاتف المحمول”، بحسب تعبيرها.

وتشير توقعات إلى أن الهاتف الجديد سيتضمن معالج “سناب دراغون”+ جين 1” الجديد من شركة “كوالكوم”، بالإضافة إلى مزايا مرشحات التصوير الكلاسيكية المعتادة من جانب شركة “لايكا” الألمانية.

كما توقع متخصصون أن الهاتف سيحم اسم “شاومي 12 ألترا”، أو قد يكون بداية سلسلة “شاومي 13”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “شاومي”، لي جون، أن “التعاون مع شركة “لايكا” سيوفر دفعة قوية لاستراتيجية التصوير الخاصة بالشركة الصينية”.

يشار إلى أن “شاومي” ليست أول شركة صينية لتصنيع الهواتف الذكية تستفيد من خبرات التصوير الفوتوغرافي من علامة كاميرات شهيرة، ففي الآونة الأخيرة بدأت شركتا “أوبو” و”وان بلس” الصينيتان في إطلاق الهواتف التي تم تطويرها بالاشتراك مع شركة الكاميرات “هاسلبلاد”، بما في ذلك سلسلة “وان بلس 10 برو” و”فايند إكس 5″.