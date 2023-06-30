شركة عملاقة تشتري 12333 بيتكوين.. هل نشهد انطلاقة صاروخية جديدة!؟

أعلنت شركة ميكروستراتيجي MicroStrategy والتي تعتبر من كبار المستثمرين في بيتكوين، بأنها قامت بشراء نحو 12333 عملة بيتكوين أخرى وأضافتها إلى احتياطياتها الاستراتيجية بمتوسط تكلفة يبلغ 29668 دولارا لكل عملة بيتكوين بما في ذلك الرسوم والنفقات.

وأوضحت شركة ميكروستراتيجي بأنها قامت بشراء البيتكوين Bitcoin في الفترة بين 27 أبريل و 27 يونيو، وأنه لتمويل عمليات المشتريات هذه، اعتمدت الشركة جزئيا على إصدار أسهم جديدة، مضيفة بأنها استفادت من انخفاض أسعار البيتكوين لمواصلة تعزيز استثماراتها في العملة المشفرة الأكثر تداولا في العالم.

وقد ارتفعت أسعار العملة الرقمية “البيتكوين” خلال تعاملات (الجمعة 30-6-2023) ‏لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، وهي على وشك ملامسة أعلى ‏مستوى في عام.

وسط بيئة إيجابية تسيطر على سوق الأصول المشفرة، في ظل مجموعة ‏من المبادرات التي انطلقت مؤخراً بقيادة مؤسسات كبرى من القطاع ‏المالي التقليدي في الولايات المتحدة.‏

تلك المبادرات تعزز بقوة عملية الاعتراف بالتكنولوجيا المبتكرة ،ويعمل ‏على زيادة الثقة والاعتماد عليها ، ويقلص مخاطر السمعة السيئة المتعلقة ‏بصناعة التشفير.‏

سعر البيتكوين

فى بورصة “بتستامب” ارتفعت العملة الرقمية “البيتكوين” بنحو 823$ بما ‏يعادل 2.7% إلى 31,268$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 30,445$ ، ‏و سجلت أدنى مستوى عند 30,350$.‏

عند تسوية الأسعار يوم الخميس على بورصة بتستامب ،حققت أسعار ‏البيتكوين ارتفاعاً بنسبة 1.2% ،لتستأنف مكاسبها التي توقفت ضمن ‏عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى عام عند 31,458 دولاراً.‏

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 30 مليار$ ‏إلى إجمالي 1.204 تريليون$ ،بفضل الصعود القوي حالياً فى أسعار ‏البيتكوين و الإيثريوم وعملات رئيسية أخري.‏

التعاملات الفصلية

على مدار الربع الثاني من هذا العام ،والتي تنتهي تعاملاته رسمياً عند ‏تسوية الأسعار اليوم ،فأسعار البيتكوين مرتفعة قرابة 10% ،بصدد تحقيق ‏ثاني مكسب فصلي على التوالي.‏

صناديق متداولة جديدة

قدمت شركة “بلاك روك” طلباً لإنشاء صندوق بيتكوين متداول في البورصة ‏إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 15 حزيران/يونيو الجاري ‏، كما تقدمت شركة “ويزدوم تري” بنفس الطلب لإطلاق صندوق جديد ‏لتعاملات البيتكوين الفورية.‏

ووفقاً لتقرير صادر عن نشرة أخبار صناعة التشفير “ذا بلوك” من المتوقع ‏أن تقدم شركة “فيديليتي” ملفاً للحصول على ترخيص صندوق بيتكوين ‏متداول في البورصة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.‏

والهيئة التنظيمية تعارض السماح بذلك النوع من الصناديق الفورية، لكن ‏المحاولة الجديدة تأتي مدعومة بثقل بلاك روك أكبر شركة في العالم لإدارة ‏الأصول.‏

وقال الخبراء فى سوق الأصول الرقمية ،تعتبر تلك الطلبات إضافة كبيرة ‏إلى قطاع التشفير ،فاهتمام شركات الاستثمار الكبرى بالدخول بقوة إلى هذا ‏السوق ،يمكن أن يعزز الاعتراف بالتكنولوجيا المبتكرة ويعمل على تعزيز ‏اعتمادها. ‏

تصنيف البيتكوين

ينظر المسؤولين فى الولايات المتحدة إلى عملة “البيتكوين” باعتبارها ‏سلعة، مما يساعدها على تجاوز أسوأ عاصفة هبوطية تمر بها سوق ‏العملات المشفرة، التي نجمت عن تسليط هيئة الأوراق الضوء على ما ‏يسمى بالعملات البديلة المزعومة مثل عملات “بينانس كوين” و”كاردانو” ‏و”سولانا”. ‏