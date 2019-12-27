تكنولوجيا وعلوم

شركة “غوغل” تكشف عن ميزة بحث جديدة خاصة بالفعاليات

كشفت شركة “غوغل” عن ميزة البحث عن الأحداث القريبة من المستخدم، والتي تظهر الأحداث والفعاليات القريبة ومواعيدها.

 

وأوضحت الشركة الأميركية أنه عند إدخال عبارة Events near me في نطاق البحث، تظهر صفحة فرعية تتضمن الأحداث والفعاليات القريبة ومواعيدها، ومعلومات متعلقة مثل التذاكر وكيفية الحضور،

كما يمكن تخصيص البحث بشكل أكبر عن طريق كتابة كلمات مثل حفلة موسيقية أو مسرحية أو مهرجان أو مؤتمر.

ويوجد على الجانب السفلي قائمة قابلة للتمرير تتضمن الأحداث، التي تم التوصل إليها في المحيط القريب من المستخدم، بما في ذلك وصف موجز وصورة صغيرة.

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وعلى اليمين توجد معاينة لخرائط غوغل ومعلومات حول موقع الحدث والروابط، التي تقدم بعض البيانات المهمة مثل كيفية الحصول على التذاكر.

وفي أقصى يسار الصفحة توجد قائمة يمكن استخدامها لفلترة نوع الأحداث، كأن يتم البحث عن الأحداث المجانية.

ويتم استقبال اقتراحات شخصية في حال النقر على For me،

ويمكن تغيير فترة البحث من today إلى next month باستخدام علامات تبويب مجمعة على طول الحافة العلوي من الصفحة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

المصدر وكالات
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