شركة كرييتف سماعة الرأس SXFI Trio الجديدة بصوت ثلاثي الأبعاد

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دخلت شركة كرييتف لصناعة التكنولوجيا سوق المنافسة بإطلاقها سماعة رأس بتقنية فائقة .

أعلنت شركة كرييتف عن إطلاق سماعة الرأس SXFI Trio الجديدة بصوت ثلاثي الأبعاد فائق النقاء وبرامج تشغيل ثلاثية.

وأوضحت الشركة السنغافورية أنها تخلت في سماعة الرأس الجديدة عن تقنية البلوتوث واعتمدت على كابل USB-C فائق الجودة ويحتوي على شريحة DSP خاصة، ومن خلال برامج التشغيل الثلاثية ينعم المستخدم بصوت ثلاثي الأبعاد.

وتزخر سماعة الرأس SXFI Trio الجديدة بالعديد من التقنيات المتطورة ومن أهمها برامج التشغيل الثلاثية، والتي تجعل الصوت أكثر تفصيلا وطبيعية من الموديلات المنافسة.

وبدلا من تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة اعتمدت شركة كرييتف على تقنية عزل سلبي للضجيج، وتعمل تقنية Super X-Fi على توفير صوت ثلاثي الأبعاد على غرار ميزة Spatial Audio بسماعة الرأس أبل AirPods Pro.

وأكدت شركة كرييتف على توافق السماعة الجديدة مع أفلام Netflix وأمازون Prime وكذلك مؤتمرات الفيديو، ويتم التحكم في إعدادات سماعة الرأس والإيكولايزر عن طريق تطبيق SXFI.

وأعلنت شركة كرييتف عن طرح السماعة SXFI Trio اعتبارا من الآن عبر موقع الإنترنت الخاص بها بسعر يبلغ 199 دولارا.